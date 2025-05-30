TV yayın akışı 30 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanallarda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma, haber bülteni ve gündüz kuşağı programı izleyici karşısına çıkıyor. Bu sebeple bugün ekrana gelecek olan yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 30 Mayıs 2025 TV yayın akışına göre bu akşam bir dizi sezon finali, bir dizi ise final yapacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 30 Mayıs 2025 TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt arıyor. Seyirciler 30 Mayıs Cuma günü kanallarda neler olduğunu merak ediyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam bir dizi sezon finali yapacak. Bir dizi ise final yaparak ekrana veda edecek. İşte, 30 Mayıs 2025 TV yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Zamanlar İstanbul (Final)
23:40 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:15 Seksenler
02:15 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Babamın Hazinesi
22:20 Kod 355
00:45 Can Borcu
03:30 Aldatmak
05:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Sezon Finali)
00:15 Üçlü Tehlike
01:45 Bahar
04:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
22:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
00:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
02:30 Kaderimin Oyunu
04:30 Aramızda Kalsın
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kendi Yolumda
22:30 Çift Kişilik Oda
23:45 Orta Sayfa
01:30 Çift Kişilik Oda
03:45 Elkızı
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panaroma
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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