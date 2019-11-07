Sosyal ağ Twitter, 2020 yılında kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni özellikleri duyurdu. Twitter Başkan yardımcısı Dantley Davies, platformda gelecek yıl devreye alınacak yeni özellikleri, paylaştığı tweet ile kamuoyuna açıkladı.

Sosyal ağın araştırma ve tasarım ekibini yöneten Davies’in Twitter hesabından paylaştığı tweet’e göre kullanıcılar artık istemediği sürece profilleri açık da olsa, tweetleri retweet'lenemeyecek.

Kullanıcılar, Twitter'da etiketlenerek dahil edildikleri bir sohbetten çıkabilecekler. 2020’de devreye alınması planlanan yeniliklerle istenilen tweetler'in retweet edilmesi engellenebilecek.

Diğer bir deyişle kullanıcılar profilleri gizli olmasa bile attıkları tweet’i seçerek retweet edilmesini engelleyebilecek.

SİZDEN HERKES BAHSEDEMEYECEK

Profiliniz açık olsa dahi diğer Twitter kullanıcıları siz istemediğiniz sürece sizden bahsedemeyecek, yani sizi ‘mention’layamayacak.

Sadece bir etikete (hashtag) veya bir kişiye, başkalarının göremeyeceği şekilde tweet atılabilecek. Bu tarz atılan tweet’leri kullanıcıların takipçileri de göremeyecek. Bu şekilde yalnızca belirli bir hashtag, ilgi alanı veya bazı arkadaşlara tweet atılabilecek.