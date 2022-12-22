Elon Musk’ın satın almasından sonra kaosa sürüklenen Twitter’dan yepyeni bir uygulama geldi. Uygulama, belirlenen şirket hisse senetlerini ve kripto para birimi fiyatlarını aramayı sağlayan kullanışlı bir özellik sundu.

Bunu yapmak için, kullanıcıların arama çubuğuna dolar sembolünü ($) ve ardından ilgili hisse senedi sembolünü (örneğin, $GOOG veya $ETH) yazmaları yeterli oluyor. Aramanın ardından direkt olarak Twitter geçerli fiyatı ve grafiği ekrana yansıtıyor. Firma tarafından yapılan açıklamada, bazı durumlarda $ sembolünü kullanmadan da çalışabildiği ancak her zaman hisse senedi veya kripto fiyatlarını istenildiği gibi göstermediği belirtiliyor.

Buna ek olarak grafiğin alt bölümünde “Robinhood’da görüntüle” butonu yer alıyor. Buna tıklandığı taktirde kullanıcılar bu siteye yönlendirilerek aradıkları stokların anlık değerlerini de görebiliyorlar.

Twitter, doğrudan hisse senedi fiyatı arama sonuçları için listeye hangi sembollerin dahil edildiğini belirtmedi. Şirket, önümüzdeki haftalarda kullanıcı deneyimini iyileştireceğini ve daha iyi sembol uyumluluğu ekleyeceğini de sözlerine ekledi.