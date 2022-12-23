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Twitter'da 'Mavi tik'e sahip olan kullanıcılar 60 dakikalık video yükleyebilecek

Elon Musk'ın satın almasından bu yana sıkça gündeme gelen Twitter'da yepyeni bir döneme girildi. 'Mavi tik'li kullanıcılar 60 dakikalık video yüklemesi yapabilecekler.

Twitter'da 60 dakikalık video dönemi

Dünyanın önde gelen sosyal platformlarından olan Twitter'da Elon Musk sonrası değişikliklerin ardı arkası kesilmiyor. Satın almasının ardından büyük değer kaybeden Twitter için Musk, yenilikler sunarak değerini geri kazandırmayı hedefliyor.

Sosyal medya platformundaki paylaşımlara ait görüntülenme sayılarının tüm kullanıcılar için açık hale getirildiğini duyurmasının ardından bir yeni özellik daha açıklandı. Sosyal medya platformunda 'mavi tik'e sahip kullanıcılar bundan böyle 60 dakika uzunluğunda video yüklemesi gerçekleştirebilecek.

Twitter'ı devraldıktan sonra Elon Musk, şirketin platformu video yaratıcılarına daha çekici hale getirmek için çalıştığına dair uzun vadeli sözlerde bulunmuştu. Bugün Twitter, abonelerin artık web'den 1080p çözünürlükte ve 2GB dosya boyutunda 60 dakikalık videolar yükleyebileceğini bildiren Twitter Mavi sayfasını güncelledi.

iOS VE ANDROID'DE SINIR VAR!

Değişiklikten önce, Twitter Blue aboneleri, platforma 1080p çözünürlükte 512MB dosya boyutu sınırıyla 10 dakikalık videolar yükleyebiliyordu. Ne yazık ki, iOS veya Android'den yükleme yapıyorsanız bu sınır hala geçerli.

VİDEO KALİTESİ DEĞİŞEBİLİR

Twitter, dağıtım için videonun kalitesinin değiştirilmesi konusunda açıklama yapıldı: "Platformumuza yüklenen tüm videolar için mümkün olan en yüksek video kalitesini korumaya çalışıyoruz. Bununla birlikte, orijinal videonuzu bizim tarafımızdan ve ortaklarımız tarafından dağıtım, yayın veya yayın için değiştirebilir veya uyarlayabiliriz ve / veya izleyicinin internet bağlantısının hızına ve kararlılığına bağlı olarak akış sırasında orijinal videonun çözünürlüğünü ve bit hızını değiştirmek de dahil olmak üzere farklı ortamlara uyarlamak için değişiklikler yapabiliriz."

YANITLARDA DA ÖNCELİK KAZANACAK

Video yükleme sınırını artırmanın yanı sıra, aboneler yanıtlarda da öncelik kazanacak. Şirket, kullanıcıların "Mavi doğrulanmış hesaplardan gelen yanıtlar için diğer yanıtlara göre hafif bir tercih göreceğini" söyledi. Bu, ücretli hesapların yanıtlarını diğer yanıtlardan önce göreceğiniz anlamına geliyor.

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