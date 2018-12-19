Twitter, zaman akışındaki tweet’leri kronolojik olarak görmek isteyenler için bir yeniliğe gitti. Bu yenilikle, zaman akışı içinde varsayılan ayar olan en çok konuşulan Tweet'lerin önce gösterilmesi yerine en son Tweet’leri görmek isteyenler için özel bir simge geliştirildi. Artık kullanıcılar, zaman akışının en üstüne gelen ışıltı simgesine tıklayarak, sadece en yeni Tweet'leri görebilecek.
Kullanıcıların doğru anda doğru Tweet’leri görmesi için çalıştıklarını vurgulayan Twitter’dan sözkonusu yenilikle ilgili yapılan açıklamada, “Zaman akışı için varsayılan ayar olan en çok konuşulan Tweet'lerin önce gösterilmesi, insanların Twitter’ı daha yararlı ve güncel bulmalarını sağladı" denildi.
Açıklamada, "Zaman akışıyla ilgili hedefimiz, en son atılan Tweet'ler ve size özel Tweetler arasında denge kurmak; ancak bu dengeyi her zaman sağlayamıyoruz. Kullanıcılardan, son dakika haberler çıktığında ya da canlı etkinlikler sırasında bazen sadece en güncel veya ters kronolojik sırayla düzenlenen Tweet’leri görmeyi tercih ettiklerine dair geri bildirim aldık” ifadelerine yer verildi.
‘ÖNCE EN İYİ TWEET’LERİ GÖSTER’ SEÇENEĞİ KALKIYOR
Twitter’ın birkaç ay önce güncellediği “Önce en iyi Tweetleri göster” ayarı ile kullanıcılar zaman akışında yalnızca ters kronolojik şekilde sıralanan Tweet’leri görebiliyordu. Sosyal ağın bu hafta iOS üzerinden kullanıma sunduğu yeni ayarla kullanıcılar, sadece en yeni Tweet'leri görmek için zaman akışının en üstündeki ışıltı simgesine tıklayabilecek.
— Twitter (@Twitter) December 18, 2018
Bu simgeye dokunarak, bir süre Twitter’a girmemiş olsanız bile ‘top’ Tweet’leri görerek güncel konular da takip edilebilecek. Twitter, bir süredir test ettiği bu yeni erişim seçeneğiyle, “Önce en iyi Tweet’leri göster” ayarını kaldıracağını da duyurdu. Twitter'ın yeni özelliği, Android kullanıcıları için de kısa sürede aktfi hale getirilecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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