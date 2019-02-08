Sosyal ağ Twitter, 2018 yılı 4. çeyrek sonuçlarını duyurdu. Buna göre 2018 yılının son 3 ayında 5 milyon kullanıcı kaybeden Twitter’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 321 milyona geriledi. 2017 yılı sonunda 330 milyon olan Twitter’ın kullanıcı sayısı 2018 yılını 9 milyon kayıpla kapattı.

Bu düşüşte sahte hesap temizliği de etkili olurken, Twitter tarihinde ilk kez platformunu her gün kullananların sayısını da duyurdu.

Geçmişe yönelik olarak 2017 yılının son çeyreğinde itibaren açıklanan bu veriye göre 2018 yılı sonunda Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısı 126 milyon oldu. 2017 yılı sonunda 115 milyon olan bu sayı geçen yıl 11 milyon arttı.

Günlük aktif kullanıcı sayısı

Twitter, kullanıcı sayısındaki bu düşüşe karşın, ilk kez bir yılı kârla kapattı. ABD borsalarında halka arz edilerek işlem görmeye başladığı 2013 yılından bu yana her yılı zararla kapatan Twitter, 2018 yılı genelinde 1.2 milyar dolar kâr elde etti.

DORSEY: STRATEJİMİZ İŞE YARADI

2017 yılını 108 milyon dolarlık zararla kapatan şirket çeyrek bazında ise ilk kârına yine 2017 yılının son çeyreğinde ulaşmıştı. Twitter’ın açıkladığı finansal sonuçlara göre 2018’de sosyal ağın yıllık geliri 2.4 milyar dolardan yüzde 25 artışla 3 milyar dolara çıktı.

Aylık aktif kullanıcı sayısı

Bu artışta Twitter’ın video reklam gelirlerindeki büyüme etkili oldu. Sonuçları değerlendiren Twitter CEO’su Jack Dorsey, “2018, uzun vadeli stratejimizin işe yaradığının kanıtıdır” dedi.

HİSSELERİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ

2019 yılının ilk çeyreğinde 715 milyon dolar ile 775 milyon dolar arasında bir gelir beklediğini duyuran Twitter'ın analistlerin beklentilerinin üzerine çıkan operasyonel maliyetleri, şirketin borsa işlem gören hisselerini de sarstı.

ABD borsalarında işlem gören Twitter'ın hisseleri yüzde 10'a yakın kayıp yaşadı. Şirketin piyasa değeri de bir günde 26 milyar dolardan 23.4 milyar dolar seviyesine indi.