Sosyal ağ Twitter, bu yılın 3. çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre bu yılın haziran ayı sonunda 335 milyon olan Twitter’ın aylık aktif kullanıcı sayısı son 3 ayda 9 milyon azaldı.

Geçen ayın sonu itibariyle kullanıcı sayısı 326 milyona düşen Twitter’ın gelirleri ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6.6, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 28.4 artışla 758 milyon dolara çıktı. Geçen yılın 3. çeyreğinde 21 milyon dolar zarar eden Twitter, bu yılın üçüncü çeyreğini ise 789 milyon dolar net kârla kapattı.

İlk 9 ay itibariyle geçen yıl 199 milyon dolar zarar eden şirket, bu yıl ise bilançosuna 950 milyon dolar kâr yazdı.

Sonuçları değerlendiren Twitter CEO’su Jack Dorsey, “spam” ve şüpheli hesapları tespit edip kaldırmada daha etkin olduklarına dikkat çekerek, “Twitter'ı daha sağlıklı ve değerli bir günlük hizmet haline getirme çabalarımızda, anlamlı bir ilerleme kaydettik. Bu çeyrekte elde edilen güçlü sonuçlar, Twitter'ın uzun vadeli sağlığına öncelik verebileceğimizi kanıtlıyor” dedi.

HİSSELERİ UÇTU

Şirketin kullanıcı sayısındaki düşüşe karşın, analistlerin beklentilerini aşan gelir rakamı, Nasdaq Endeksi'nde işlem gören Twitter’ın hisselerini uçurdu. ABD borsalarında açılış öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 13’ten fazla değer kazandı.

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