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Twitter mavi tik aboneliğini yeniden başlattı! Artık üç renkli tik dönemine geçiliyor!

Twitter'dan yapılan resmi açıklamaya göre şirket "mavi tik rozet" statülerini bugünden itibaren abonelerin hizmetine yeniden sundu. Hizmette değişikliğe giden şirket, web kullanıcılarına 8 dolar, Apple IOS kullanıcılarına 11 dolar aylık abonelik ücret alacak.

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  • Twitter mavi tik aboneliğini yeniden başlattı! Artık üç renkli tik dönemine geçiliyor! Sarı ve gri tik nedir kimlere veriliyor?

    ÜÇ RENKLİ ROZET NEDİR VE KİMLERE VERİLİYOR?

    Yeni mavi rozetler de değişikliğe giden Elon Musk, statülere göre renkli tikleri duyurmuştu.  Üç renkli tik (rozet) uygulamasına göre;

    Şirket hesapları altın renkli tik,

    Hükümet ve kamu hesapları gri,

    Bireyler ve ünlü kişiler mavi renkli tik kullanacaklar.

     
  • Twitter mavi tik aboneliğini yeniden başlattı! Artık üç renkli tik dönemine geçiliyor! Sarı ve gri tik nedir kimlere veriliyor?

    TWİTTER ABONELİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

    Öte yandan Twitter Blue'nun Türkiye ücretleri de belli oldu. Apple'ın geliştiricelerden aldığı yüzde 30'luk payı İOS kullanıcılarına yansıtan Twitter, aylık ücreti 250 lira olarak belirledi.

    Eğer uygulamayı Android tabanlı bir cihazdan ya da internetten satın alırsanız ücret 110 lira olarak belirlendi.

     
  • Twitter mavi tik aboneliğini yeniden başlattı! Artık üç renkli tik dönemine geçiliyor! Sarı ve gri tik nedir kimlere veriliyor?

    Twitter Blue aboneliği satın alan kullanıcılar adlarıı veya profil fotoğraflarını değiştirebilecekler, fakat onay süreci sonuçlanana kadar "mavi rozet" işareti geçici olarak kaldırılacak.
  • Twitter mavi tik aboneliğini yeniden başlattı! Artık üç renkli tik dönemine geçiliyor! Sarı ve gri tik nedir kimlere veriliyor?

    TWİTTER BLUE ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

    Reklamsız okuma deneyimi

    En popüler makaleler ve twitler; son 24 saatiçerisinde en çok paylaşıkan makaleler direkt karşınıza sunulacak.

    Okuyucu modu; Tweet dizeleri bu mod sayesinde daha rahat okunabilecek ve metinler büyütülebilecek

    Yer İşareti Klasörleri: Yer işaretlerinde klasörleri düzenleyerek istediğiniz tweetlere daha rahat erişin.

    Gezintiyi Kişileştir: En çok kullanılan sayfaları ayarlayabilirsiniz.

    Uygulama Teması: Yalnızca sana özel tema renkleri seç.

    Daha uzun video yükle: 10 dakikaya kadar videolar yükleyebilirsin.

    Sabitlenen Sohbetler: Favori sohbetleri Direkt mesaj kutusunun en üst kısmında sabitleyebilirsin.

     

 

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