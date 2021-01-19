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Reklam yasağı sonrası Twitter’ı neler bekliyor?

Türkiye’de temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest için reklam yasağı kararı resmen yayınladı. Peki bundan sonra ne olacak? Twitter’ın trafiği hangi tarihte daraltılacak? Reklam verene ceza gelecek mi? Necdet Çalışkan yazdı...

Twitter reklam yasağı sonrası ne olacak? Haberler
İşte 'kuşu' ürkütmeyen tablo!
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Türkiye’de temsilci atamayan sosyal medya şirketleri için reklam yasağı uygulanmasına resmen başlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest’e reklam yasağı uygulanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, bugünden itibaren Twitter, Periscope ve Pinperest platformlarına Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklandı. Bu kapsamda ilgili sosyal ağ sağlayıcılarına reklam verilmesi amacına yönelik olarak yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak.

TWITTER İÇİN KRİTİK TARİH: 19 NİSAN

Bu platformların reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde temsilci atama yükümlülüğünü yerine getirilmemesi halinde, BTK Başkanı sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Reklam yasağı kararının bugün (19 Ocak) alındığında, Twitter’ın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılacağı tarih için kritik gün de 19 Nisan 2021 olacak.

Bu başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde de sözkonusu yükümlülük yerine getirilmezse, yine BTK Başkanı sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

YASAK, YENİ SÖZLEŞMELERİ KAPSIYOR

Öncelikle Twitter, Periscope ve Pinterest için getirilen reklam yasağı yeni reklam sözleşmelerini kapsıyor. Bu platformlara 19 Ocak’tan önce verilen reklam sözleşmeleri yasak kapsamına girmiyor.

Diğer bir ifadeyle 18 Ocak’ta 3 aylık bir süreç için verilen sponsorlu bir Tweet, aslında Twitter reklam yasağı kapsamına girmeden, nisan ayı ortasına kadar yayında kalabiliyor. 19 Ocak öncesinde bu senaryoyu dikkate alanların da dijital reklam ajansları aracılığıyla yoğun bir iş trafiği yaptığı belirtiliyor.

PERISCOPE ZATEN KAPANACAK

BTK’nın reklam yasağı getirdiği bir diğer sosyal ağ olan Periscope (Scope) ile ilgili olarak ise şu ilginç detay da bulunuyor. 2015 yılına kurulan ve aynı yıl Twitter tarafından satın alınan canlı yayın uygulaması Periscope, birkaç ay içinde kapanacak.

Periscope tarafından geçen ay “Elveda Periscope” başlığıyla yapılan resmi duyuruya göre Periscope uygulaması Mart 2021’e tarihe karışacak. Dolayısıyla internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılmasını gündeme geleceği 3 ay sonra Periscope olmayacak.

YASAĞI İHLAL EDENLER, 15 FARKLI YASAYLA TAKİP EDİLECEK

Kamuoyunda “Sosyal Medya Yasası” olarak bilinen ve Temmuz 7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilci atama başta olmak üzere bir dizi yükümlülük getirilmişti.

7253 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen sosyal ağlar, BTK’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan reklam yasağı kararıyla birlikte bu kanuna ek olarak bir dizi kanun da devreye girecek. Reklam yasağına uyulmaması halinde Twitter, Persicope ve Pinterest, Türk Ticaret Kanunu’ndan, Bankacılık Kanunu’na; Kabahatler Kanunu’ndan, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a kadar 15 farklı kanun kapsamında takip edilmeye başlanacak. İşte kanunlar:

Ancak bugün Resmi Gazete’de yayımlanan BTK kararında, temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine reklam verenlere yaptırım uygulanıp, uygulanmayacağı; uygulanacaksa hangi yaptırımların ne şekilde devereye gireceği konusuna bir açıklık getirilmedi. Reklamverene ceza kesilip kesilmeyeceği konusu, adı anılan kanun maddeleri ile yorumlanmak üzere önümüzdeki sürece bırakıldı.

REKLAM VE GELİRDE ASLAN PAYI FACEBOOK’UN, TWITTER'IN KAYBEDECEK PEK BİR ŞEYİ YOK!

Reklam gelirleri açısından bakıldığında sosyal medyada aslan payını açık ara Facebook alıyor. 2019 yılı itibariyle 20 milyar doları Instagram’dan olmak üzere, Facebook’un globaldeki toplam gelirleri 70 milyar doları aşarken, Türkiye’de reklam yasağına tabi tutulan Twitter’ın dünya genelindeki yıllık toplam gelirleri 3.5 milyar doları ancak bulunuyor.

Üstelik bu rakamın da 2 milyar doları ABD'den, 1.5 milyar dolarını da geri kalan tüm ülkelerden elde ediyor. Twitter'ın toplam gelirinin de 3 milyar dolarını reklamlardan kazanıyor. Pinterest’in küresel yıllık geliri ise 1.1 milyar dolar seviyesinde.

DİJİTAL REKLAM HARCAMALARININ BEŞTE BİRİ SOYAL MEDYADA YAPILIYOR

Türkiye’de ise dijital medya yatırımlarının yaklaşık yüzde 21’ini sosyal medya üzerinden yapılan reklam harcamaları oluşturuyor. 2019 yılının tamamında Türkiye’de 603 milyon TL’lik sosyal medya yatırımı gerçekleşirken, 2020’nin ilk 6 ayında ise koronavirüs pandemisinin hızlandırdığı dijitalleşmenin etkisiyle bu rakam 744 milyon TL’ye ulaştı.

Diğer bir ifadeyle 2019’un tamamında yapılan sosyal medya reklam harcamalarından yüzde 23 daha fazlası 2020’nin sadece ilk 6 ayında yapıldı. Henüz 2020 yılı tamamına ilişkin rapor açıklanmamakla birlikte, geçen yıl en Türkiye’de 1.5-2 milyar TL arasında bir rakamın sosyal medya reklamlarına harcandığı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE 37 MİLYON FACEBOOK, 38 MİLYON INSTAGRAM'A KARŞI 12 MİLYON TWITTER KULLANICISI VAR

Türkiye’de de pazarın çok büyük bir kısmını, dün son anda temsilci atamak için çalışmalara başladığını duyuran Facebook oluşturuyor.

Bu konuda resmi bir açıklama olmasa da Türkiye’de 37 milyon Facebook ve 38 milyon Instagram kullanıcısı olan Facebook’un, yine Türkiye’de 12 milyon kullanıcısı olan Twitter’dan reklam pasatından çok daha büyük bir dilimi alıyor.

Facebook’un son anda da olsa temsilci atamak için harekete geçmesi de yaklaşık 1.5 milyar TL’lik Türkiye sosyal medya reklam pazarında aslan payını almasından kaynaklanmasına bağlanıyor.

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