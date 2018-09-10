Sosyal medya devi Twitter, sahibi olduğu Periscope platformu üzerinden canlı yayın açmaya yıllardır olanak veriyor. Birkaç haftadır test ettiği yenilikle ise kameraya ihtiyaç duymadan sadece sesli canlı yayın desteği getirmeye hazırlanıyordu. Şirket artık bu özelliğin tüm İOS kullanıcıları için kullanılabilir olduğunu herkese duyurdu.

Yeni özellikten yararlanabilmek için normal canlı yayın açma ekranına gitmeniz gerekiyor. Ardından mikrofon ikonunu sadece sesli yayın açma tercihini belirlemek açıp kapatabilirsiniz. Böylece takipçilerinizle sanki radyo yayını sunuyor gibi iletişime geçmeniz mümkün hale geliyor.

Yeni sesli yayın özelliği şimdilik sadece iOS kullanıcıları için geçerli. Andoid platformu için ne zaman hizmete sunulacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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