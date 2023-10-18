Twitter (X) herkese ücretli mi olacak? Test aşamaları başladı!

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YENİ ABONELİK UYGULAMASININ ÜCRETİ ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK

Program şu an sadece Yeni Zelanda ve Filipinler'de test ediliyor. Kullanıcılar mavi tik aboneliğinin haricinde bir de "temel özellikleri" barındrıan 1 dolarlık yeni bir abonelik ücreti ödüyor. 1 dolarlık aboneliğe sahip olmayan kişiler Twitter'da yalnızca gönderileri okuyabiliyor, video izleyebiliyor ve diğer hesapları takip edebiliyor ancak herhangi bir etkileşime giremiyor.

Test aşamasındaki yeni abonelik ücreti ülkeden ülkeye fiyat değişikliği gösterecek.