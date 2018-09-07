Twitter masaüstü sitesinin yeni tasarımını duyurdu. Küçük bir kullanıcı kitlesi için hizmete açılan yeni dizayn, pek çok yenilikle beraber geliyor. Test aşamasından sonra ise tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale getirilecek.

Yeni masaüstü sitesinin dizaynı, akıllı telefonların tarayıcından Twitter’ı kullananlar için büyük benzerlikler taşıyor. Tasarımsal değişikler dışında gece modu, resimlerin otomatik yüklenmesine izin vermeyen ‘data saver’ özelliği ve gece modu en çok dikkat çeken yeni özellikler olarak karşımıza çıkıyor.

Ek olarak mobil platformlardan zaten olan bir özellik olan ‘yer imleri’ özelliği de yeni tasarımla gelecek yeniliklerden bir tanesi. Böylece kullanıcılar zaman tüneline göz atarken ilgi çekici bir gönderiyle karşılaştığında daha sonra ilgilenmek üzere o paylaşımı işaretleyebilecekler. Ayrıca tweet yazma baloncuğunda da bir takım değişiklikler söz konusu.

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