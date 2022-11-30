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Twitter’da koronavirüs’e dair yanlış bilgi paylaşımına izin verilecek!

Twitter, 2020 yılında koronavirüs dezenformasyonuna karşı politika değişikliğine giderek yanlış bilgilerin yayımlanmasını yasaklamıştı. Artık bu kural geçerli olmayacak ve kullanıcıların Covid-19 hakkında yanlış bilgi ve içerik oluşturmasına izin verilecek.

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  • Twitter’da yanlış bilgi paylaşımına izin veriyor! Covid-19 dezenformasyonu politikası değişti!

    KORONAVİRÜS HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ PAYLAŞILABİLECEK!

    2020 yılında başlayan koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok insan tarafından yanlış bilgi paylaşımları artmıştı. Milyarlarca insanın paylaştığı hastalık ve aşı bilgileri sosyal mecralarda dolup taşmıştı.

    Yanlış bilgi yayılımına izin verdiği için eleştiri alan platformlardan birisi de Twitter’dı. Platform yanlış bilgi paylaşımın önüne geçmek için diğer sosyal medya platformlarının uyguladığı politikayı izleyerek doğru olmayan bilgilerin paylaşılmamasına karar verdi.

     
  • Twitter’da yanlış bilgi paylaşımına izin veriyor! Covid-19 dezenformasyonu politikası değişti!

    2020 yılında tanıtılan bu politikalar, Covid-19 hakkında dezenformasyon içeren içeriklerin işaretlenmesi ve kaldırılması olarak bildirilmişti. Ancak yapılan son açıklamaya göre yakın zamanda Elon Musk’ın yönetime geçmesiyle beraber platform bu konuda değişikliklere gitti.

     
  • Twitter’da yanlış bilgi paylaşımına izin veriyor! Covid-19 dezenformasyonu politikası değişti!

    BİLGİ KİRLİLİĞİ ARTACAK!

    Artık Covid-19 hakkında yayımlanan yanlış bilgiler Twitter’da kaldırılmayacak. Twitter, konu hakkında güncelleme yayımladı ve politikayı değiştirdiğini duyurdu. Açıklama şu şekilde verildi: “23 Kasım 2022’den itibaren geçerli olmak üzere Twitter artık COVID-19 yanıltıcı bilgi politikasını uygulamayacaktır.” 

     
  • Twitter’da yanlış bilgi paylaşımına izin veriyor! Covid-19 dezenformasyonu politikası değişti!

    Bu açıklama Elon Musk’ın platformda bulunan yasaklanmış hesapları geri getirmesinin ardından yayımlandı. Verilere göre, yasayı çiğnemeyen ve aşırı derecede spam yapmayan 62.000 hesap geri gelecek. Covid-19 dezenformasyonu yayımladığı gerekçesiyle yasaklanan 11.230 hesabın geri gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı.

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