KORONAVİRÜS HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ PAYLAŞILABİLECEK!

2020 yılında başlayan koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok insan tarafından yanlış bilgi paylaşımları artmıştı. Milyarlarca insanın paylaştığı hastalık ve aşı bilgileri sosyal mecralarda dolup taşmıştı.

Yanlış bilgi yayılımına izin verdiği için eleştiri alan platformlardan birisi de Twitter’dı. Platform yanlış bilgi paylaşımın önüne geçmek için diğer sosyal medya platformlarının uyguladığı politikayı izleyerek doğru olmayan bilgilerin paylaşılmamasına karar verdi.