Uber’in gelecekte tır sektörünü domine etme planları sona erdi. İki yıl önce otonom tır projesini geliştiren Otto’yu 680 milyon dolara satın alan Uber, bu projeyi rafa kaldırarak sürücüsüz otomobil araştırmalarına öncelik vermeye karar verdi. Karar şirketin bir sözcüsü tarafından resmi olarak açıklandı.

Uber’in sürücüsüz tır projesinde çalışan mühendisler ve işçiler, şirketin daha büyük önem verdiği otonom araç araştırmalarına kaydırıldı. Diğer yan projeler ise karardan etkilenmedi. Uber Advanced Technologies Group’un yöneticisi olan Eric Meyhofer, “Pittsburgh’da halka açık yollara dönme konusunda çok önemli adımlar attık. Yakaladığımız bu ivmeyi koruduğumuz sürece, bütün takımımızın enerjisini ve uzmanlığını bu amaca odaklamasının doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Uber’in sürücüsüz araçları, mart ayının ortasında gerçekleşen ve 49 yaşındaki bir kadının ölümüyle sonuçlanan bir kazaya karıştıktan sonra yollardan çekilmişti. Geçtğimiz hafta otonom araçlar bir insanın kontrolü altında olmak zorunda kalsa da tekrar Pittsburgh’ta yollarda görünmeye başlamıştı.

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