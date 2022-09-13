ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mine’nin Somer’in bebeğini dünyaya getirmesi, dolu dizgin giden Somer ve Türkan’ın aşk hayatını etkiler. Mine’nin planı bebeğiyle birlikte Somer’in kalbini de hayatını da yeniden kazanmaktır. Mine, Somer’i elde etmek için Nihat’ın varlığını Somer’i kışkırtmaya yönelik kullanır. Nihat, bebek uğruna Mine’ye de zarar vermeye kalkınca Somer, Mine ve bebeğini sahiplenmek durumunda kalır.

Nesrin’in, Mine’den öğrendiği Somer ve Mine’ye dair gerçekler Nesrin’i yıkar. Nesrin, geçmişinde Dönüş’le ilgili yaşadığı travmalara zihnen yolculuk etmeye başlayınca bütün aile Nesrin’in etrafında seferber olur.

Derya, Fatih’ten öğrendiği üzere Fatih’in kendi öz babası olduğunu düşünürken bir yandan da yeni bir hayata başlamanın eşiğindedir. Serdar ve Derya, üniversitede istedikleri bölümü kazanmıştır. Bu öğrenim hayaline bir tek Dönüş eşlik edemez.

Özer, bir zamanlar terk ettiği oğluyla yüzleşmek zorunda kalır. Özer’in oğlu Mustafa Korman, Ayvalık’a gelir.

Somer, Mine ve bebeğine sahip çıkacak mı? Nesrin’in yaşadığı travma Dönüş’ün annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olacak mı? Mustafa, babası Özer’den talep ettiklerini alabilecek mi?