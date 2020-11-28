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Uçakta maske arbedesi! Yolcularla futbolcular birbirine girdi!

İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcuları arasında maske yüzünden arbede yaşandı. Bir kadın yolcunun, "Yeter ya" diyerek çığlık attığı arbedeyi, kabin görevleri ayırmaya çalıştı. Adana Havalimanı'na iniş öncesi yaşanan olay, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Son dakika: Uçakta çığlık kıyamet maske arbedesi- Haberler
Uçakta maske arbedesi!
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DHA

Gökyüzünde arbede, 25 Kasım saat 19.35'te özel bir havayoluna ait İzmir'den havalanan Adana uçağında yaşandı.

İddiaya göre, uçak Adana Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Kozanspor FK yöneticisine, arkasında oturan ve Mersin'e tatile giden 3 yolcu, maskesini çıkarttığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

YOLCULAR İLE FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

DHA'da yer alan habere göre tartışma üzerine uçağın arka tarafından oturan futbolcular ile yardımcı antrenörler, 3 yolcudan bulundukları yerden kalkıp, futbolcuların arasında oturmalarını istedi. Birinin alkollü olduğu öne sürülen 3 yolcu ile futbolcular arasında arbede çıktı.

"HERKES OTURSUN İNİYORUZ"

Yolculardan biri, cep telefonuyla yaşananları görüntüledi. Arbede sırasında bir kadın yolcunun 'Yeter ya' diyerek çığlık attığı görüntüde, kabin görevlilerinin inişte olduklarını belirterek, tarafları ayırmaya çalışıyor

Bir kabin görevlisi ise 'Herkes otursun, iniyoruz' diye bağırıyor.

KAVGA APRONDA DA DEVAM ETTİ

Yolcu uçağının Adana Havalimanı'na inmesinin ardından apronda da devam eden tartışma, polis ekiplerince sonlandırıldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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