Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ücretinin artışı hepsini geçti

        Sinema biletlerinin ücret artışı hepsini geçti

        Son zamanlarda sinema biletlerinin pahalı olduğu, bu nedenle salonlarda arzulanan kadar izleyici olmadığı konuşuluyor. Peki öyle mi? Sinema biletlerinin ücretlerindeki artışı, temel ürünlerin fiyat artış oranlarıyla karşılaştırdık

        Giriş: 18.04.2024 - 00:00 Güncelleme: 18.04.2024 - 07:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son zamanlarda kiminle konuşsam sinema biletlerinin pahalı olmasından yana dert yanıyor.
        Hatta konuştuğum bazı yapımcı ve oyuncular da bilet ücretlerinin yüksek olduğunu dile getirerek izleyici sayısının arzulanan seviyeye ulaşmamasının nedeninin bu olduğunu söylüyor.

        Aslına bakarsanız, 2023 ila 2024'ün ilk 15 haftasını karşılaştırdığımız zaman; 4.144.139 daha fazla bilet kesildi.

        2

        • 2023 İlk 15 Hafta... 10.983.372
        • 2024 İlk 15 Hafta... 15.127.511

        Ne var ki sinemacılar, yine de gişe rakamlarının arzu edilen düzeyde olmadığını dile getiriyor. Bu yıl gösterime daha iddialı filmelerin girdiğini öne sürerek izleyici sayısının olduğundan daha fazla olması gerektiğini düşünüyorlar. Bu nedenle de ocak - nisan arasında kesilen bilet sayısının beklentinin altında olduğunu belirtiyorlar.

        3

        Peki bilet ücretleri söylendiği gibi pahalı mı?
        Bilet ücretlerinin son bir yıldaki artışının hangi düzeyde olduğunu ölçmenin en iyi yollarından biri şüphesiz temel ürünlerdeki fiyat artışlarıyla karşılaştırmak.

        4

        Sinema bileti ücretlerindeki artış, temel ürünlerdeki artışı geçti.
        Mart 2024 itibarıyla bilet ücretleri, Türk filmlerinde; % 83.1, yabancı filmlerde ise % 127.7 arttı.

        5

        Türk filmlerindeki artışla yabancı filmlerin bilet ücretlerindeki artışın farklılığı dikkat çekti.
        Türk filmlerinin bilet ücretleri; bir yıl içinde 56.2 TL artarken, yabancı filmlerin bilet ücretlerindeki artış; 104.9 TL oldu.
        Yabancı filmlerin bilet ücretleri, Türk filmlerinin bilet ücretlerine oranla; % 86.6 oranında daha fazla zam gördü.

        6

        2023 Mart Bilet Ücreti Ortalamaları
        • Türk Filmi... 67.6 TL
        • Yabancı Film... 82.1 TL

        2024 Mart Bilet Ücreti Ortalamaları
        • Türk Filmi... 123.8 TL (Artış... % 83.1)
        • Yabancı Film... 187 TL (Artış... % 127.7)

        7

        Temel Ürünlerin Fiyat Artışı (Mart 2023 - Mart 2024)
        • Taze meyve ve sebze... % 82.6
        • Haberleşme Hizmetleri...         % 71.9
        • Gıda ve alkolsüz içecekler...         % 70.4
        • Dayanıklı Mallar (Altın hariç)... % 61.1
        • Ekmek ve tahıllar... % 58.8
        • Temel Mallar... % 56.4
        • Giyim ve Ayakkabı... % 49.1
        • Enerji... % 37.3

        Enflasyon (Mart 2023 - Mart 2024)
        • % 68.5

        8

        Sinema biletlerindeki artışın yüksekliği hasılatlarda da gözler önüne seriliyor. Şöyle;
        2023'ün ilk 15 haftasında gösterimde olan Türk ve yabancı 180 filmin hasılatı; 753.072.723 TL idi.
        • Film başına... 4.183.737 TL

        2024'ün ilk 15 haftasında gösterimde olan Türk ve yabancı 203 filmin hasılatı ise; 1.993.997.178 TL.
        • Film başına... 9.527.079 TL

        #Temel ürünler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        Real Madrid yarı finalde!
        Real Madrid yarı finalde!
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        İsrail'de Filistinli esirlerin infazı önerildi
        İsrail'de Filistinli esirlerin infazı önerildi
        Bakan Şimşek: Orta Vadeli Program güçlü ve güvenilir
        Bakan Şimşek: Orta Vadeli Program güçlü ve güvenilir
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Sakatat yüklü kamyon devrildi
        Sakatat yüklü kamyon devrildi
        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı
        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı
        9 aylık hamile kadın kazada öldü, bebeği gözlem altında
        9 aylık hamile kadın kazada öldü, bebeği gözlem altında
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?