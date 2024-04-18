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Ne var ki sinemacılar, yine de gişe rakamlarının arzu edilen düzeyde olmadığını dile getiriyor. Bu yıl gösterime daha iddialı filmelerin girdiğini öne sürerek izleyici sayısının olduğundan daha fazla olması gerektiğini düşünüyorlar. Bu nedenle de ocak - nisan arasında kesilen bilet sayısının beklentinin altında olduğunu belirtiyorlar.