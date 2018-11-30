Ülke puanına en çok katkı sağlayan takımlar!

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bizi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor temsil etti. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılırken Medipol Başakşehir de Avrupa'dan elenmişti.