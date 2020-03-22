Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamUlusal Süt Konseyi süt üretiminin artacağını açıkladı:
ABONE OL

Ulusal Süt Konseyi süt üretiminin artacağını açıkladı

Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Özder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana süt üreticilerinin üretim kapasitelerinde herhangi bir azalma olmadığını belirterek, "Ayrıca süt üretiminde doğal olarak ortaya çıkan mevsimsellik gereği süt üretiminin artacağı bir döneme girmekteyiz." ifadelerini kullandı

süt üretimi
AA

Özder, sektörün süt ve süt ürünlerindeki talebi fazlasıyla karşılayabilecek durumda olduğunu belirterek, bu konuda, çiğ sütü üreten üreticiler ile süt ürünlerini üreten sanayi sektörünün çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

USK olarak sürekli piyasa takibi yapmanın en önemli görevlerinden biri olduğuna dikkati çeken Özder, "Kovid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana süt üreticilerimizin üretim kapasitelerinde herhangi bir azalma olmamıştır. Ayrıca süt üretiminde doğal olarak ortaya çıkan mevsimsellik gereği süt üretiminin artacağı bir döneme girmekteyiz. Çiğ süt arzındaki istikrarı, süt sanayicilerimizin günlük olarak topladığı çiğ süt miktarlarında net olarak görmekteyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Öte yandan süt sanayinin şu anda bile tam kapasite ile çalışmadığına işaret eden Özder, süt sektörünün olası talep artışlarını rahatlıkla karşılayabilecek güçte olduğunu bildirdi.

Özder, dolayısıyla vatandaşların stok yapmasını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Talep artışlarında sektörümüzdeki hiçbir firma fiyat artış refleksi göstermez. Süt ürünlerine olan talep normal şartlar altında bayram dönemleri, yaz ayları gibi yılın belirli dönemlerinde artıp azalmaktadır. Süt sanayimiz bu tip talep dalgalanmalarına alışkındır. Yeni koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana diğer ürünlerde olduğu gibi süt ve süt ürünlerine olan talep artışları ortaya çıkmıştır. Başta UHT süt ve kaşar peynir olmak üzere süt ürünlerine olan talebin son günlerde arttığını görmekteyiz. Talepteki bu artışa rağmen süt ve süt ürünlerinde herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir."

"HİJYEN İÇİN AMBALAJLI ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN"

Salgından korunmak için hijyenin önemine dikkati çeken Özder, vatandaşların süt ve süt ürünlerinde ambalajlı ürünleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

Özder, sağım, saklama ve nakliyede yeterli hijyenin sağlanamadığı sokak sütlerinin tüketiminin özellikle bu dönemde daha riskli olduğunu belirterek, "Çünkü salgından korunmanın ilk şartı kişisel hijyen, gıdada hijyenin ilk şartı ise ambalajdır. Bu zorlu dönemde vatandaşlarımızın, başta hijyen ve güvenilir gıda tüketimi olmak üzere, ilgili tüm konularda gerekenleri titizlikle yapacaklarına olan inancımız tamdır. Ülkemiz, bu ve benzeri badireleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacak güçtedir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özel havayolu şirketi Onur Air uçuşlarını durdurma kararı aldı
İŞ-YAŞAMTüm uçuşlarını durdurdu
Son dakika haberi! THY'den flaş karar! Yurtdışında sadece 5 noktaya uçacak! - Haberler
İŞ-YAŞAMTHY'den flaş karar! Sadece 5 noktaya uçacak
Bakan Turhan’dan sağlık çalışanlarına "ücretsiz ulaşım" müjdesi
İŞ-YAŞAMBakan açıkladı! Ücretsiz ulaşım...
Türk-İş'ten "İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin" talebi
İŞ-YAŞAM"İşsiz kalanlara ödeme yapılmalı"
Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatını artırdı
İŞ-YAŞAMYaş sebze ve meyve ihracatı arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından fabrikalara Kovid-19 uyarıları
İŞ-YAŞAMBakanlıktan fabrikalara virüs uyarısı
Teminat açığına düşen yatırımcılar emtia fiyatlarında sert düşüşü tetikledi
İŞ-YAŞAMEmtia fiyatlarında sert düşüş
Bakanlıktan koronavirüs bilgilendirme rehberi
İŞ-YAŞAMBakanlıktan koronavirüs bilgilendirme rehberi
Son dakika! İcra ve iflas takibi durduruldu
İŞ-YAŞAMNefes aldıracak karar: Resmen durdu
Yaşlıları evde tutma seferberliğine şirketler de katıldı -haberler
İŞ-YAŞAMYaşlıları evde tutma seferberliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X