"Uluslararası Göç Filmleri Festivali" online olarak 14 Haziran'da başlayacak

AA

Dünyanın en geniş katılımlı tematik film festivali olma hedefiyle bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali", yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak 14-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında, Gaziantep'te yapılması planlanan festival, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Sinema dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından ve konuyla ilgili akademisyenlerden yerli ve yabancı katılımcıları ağırlamayı planlayan festival, sinema üzerinden göç ve göçmen meselesi hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Göç meselesinin toplumlar arasındaki kültürel etkilerini ve adaptasyon süreçlerini ele alacak festivalde, 50'nin üzerinde film gösterimi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

- Festival yarışmasında kazananlara toplam 26 bin avro ödül verilecek

Festival kapsamında ayrıca "göç" ve "medeniyet" teması üzerinden dünyada ve Türkiye'de son beş yılda önemli festivallerde ödüle layık görülmüş film ve senaryolar, "Uluslararası Uzun Metraj" ve "Uluslararası Kısa Metraj" olmak üzere iki kategoride yarışacak.

Jüri değerlendirmesin sonucunda "En İyi Uzun Metraj Film" 15 bin avro, "En İyi Kısa Metraj Film" ile "İlham Verici Senaryo" 5 bin avro para ödülünün sahibi olacak. Festivalde aynı zamanda "Aynı Gemi- Same Boat" adıyla düzenlenecek bir başka kısa metraj film yarışmasında da birinciye bin avro ödül verilecek.

Göç konusunda duyarlılık gösteren ve bu konuyla ilgili müzikler yapan sanatçılar, festival kapsamında YouTube üzerinden canlı olarak konser verecek.

Festival bünyesinde aynı zamanda herkesin ziyaret edebileceği göç ve dünyanın tarihi yerlerini ele alan yeni nesil sergiler de VR gözlüklerle online olarak "www.migrationff.com" adresinden gezilebilecek.