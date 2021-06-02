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Uluslararası Uzay İstasyonu'na uzay enkazı çarptı, istasyonda delik açıldı!

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) kargo ve personel mekiklerini ana modüle demirlemek için kullanılan robotik kolunun, uzay enkazı parçasının çarpması sonucu hasar gördüğü bildirildi. Uzmanlar yörüngedeki uzay enkazının ISS ve uydular için risk oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na uzay enkazı çarptı, istasyonda delik açıldı!
AA

Kanada Uzay Ajansından (CSA) yapılan açıklamada, ajansın ürettiği ve operasyonlarını uzaktan yürüttüğü "Canadarm2" adı verilen robotik kolun dirsek kısmında 35 santimetre çapında bir delik açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan analizlerde hasarın kolun eklemlerinde birini ve onun termal kılıfını etkilediği tespit edilmiştir. Hasar, kolun performansını etkilemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

RİSK OLUŞTURUYOR!

Radar takip sistemlerinden elde edilen verilere göre, Dünya yörüngesinde 10 santimetreden büyük yaklaşık 23 bin insan yapımı nesne kontrolsüz dolaşıyor. Aşamalı fırlatma roketlerinin geride bırakılan kısımları, uydu ve teleskoplardan kopan parçalar, yörüngede çarpışan yapay cisimlerin kalıntıları ve hatta ISS'de görevli astronot ve kozmonotların uzay yürüyüşleri sırasında düşürdükleri şeyler yörüngedeki enkaz yığınına ekleniyor.

Öte yandan radarla takibi mümkün olmayan, 1 santimetre ile 10 santimetre arasındaki 500 binden fazla parçanın da Dünya çevresinde hareket ettiği tahmin ediliyor.

Uzay enkazının büyük bölümü yeryüzünden 2 bin kilometreye kadar irtifadaki uzay boşluğunu tarif eden "Alçak Yer Yörüngesi"nde bulunuyor. Yeryüzü gözlem ve hizmet uydularının büyük bölümü ve Uluslararası Uzay İstasyonu bu yörünge bölgesinde yer alıyor.

Saatte 35 bin kilometreyi aşan hızlarda hareket eden irili ufaklı nesneler, aktif durumdaki uydu ve araçlara zarar verme olasılığının yanı sıra ISS’de görev yapan astronot ve kozmonotlar için de hayati tehlike yaratıyor.

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