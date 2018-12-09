Ligin son sırasında bulunan Çaykur Rizespor, Spor toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin son dakikalarda attığı bir gol iptal edilirken Umar Aminu o pozisyon hakkında açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğuna dikkat çeken Umar Aminu, "Çok zor bir maçtı, Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Kazanabilirdik, çok şans elde ettik ama ne yazık ki golü atamadık. Böyle devam edersek önümüz açık." dedi.

Muslera'ya yaptığı faul gerekçesiyle iptal edilen golleriyle ilgili de konuşan Rizespor'un yıldızı "İptal edilen gol pozisyonunda kesinlikle faul yoktu, Muslera'ya kesinlikle dokunmadım. VAR sistemini irdelemek lazım. Büyük takımlar, küçük takımlara göre favorize ediliyor. Bu sistem herkesi korumak için var. Gidip kontrol bile etmedi. Söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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