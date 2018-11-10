Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.

Teknik Direktör Fatih Terim'in cezalı olmasından dolayı bugünkü maçta yedek kulübesinde olan Yardımcı Antrenör Ümit Davala maç sonu yaptığı açıklamada, "Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Bizim için önemli bir galibiyetti. Yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Terim'in cezalı olmasından dolayı Yardımcı Antrenör Ümit Davala katıldı. Davala yaptığı açıklamada, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle anıyoruz. Hakkari’deki 7 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hak ettiğimiz 3 puan aldık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ