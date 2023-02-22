Türkiye'de arka arkaya yaşanan büyük depremler sonrası ülkenin tüm vatandaşları depreme karşı semtlerini ve oturdukları evi araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul'da beklenen büyük deprem sonrası İstanbul'un semtlerinin ne derece depreme dayanıklı olduğu araştırılıyor. Bu kapsamda 2019 yılında 39 ilçe için rapor hazırlayan İBB depreme dair tüm detayları paylaşıyor. Raporda yer alan ilçelerden biri olan Ümraniye, düşük riskli deprem bölgesi olarak biliniyor. İşte, Ümraniye deprem riski haritası ve en riskli yerleri...