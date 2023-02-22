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Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye deprem riski haritası

İBB, 2019 yılında İstanbul'un 39 ilçesi için hazırladığı raporda, kentin depreme karşı ne durumda olduğunu verilerle anlatıyor. Ümraniye'nin de içinde bulunduğu analizlerde Ümraniye'nin en riskli bölgeleri ve büyük bir deprem sonrası tahmini yaşanacak hasar düzeyi gibi önemli detaylar yer alıyor. İşte, Ümraniye deprem haritası ve riskli bölgeleri...

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  • Ümraniye deprem riski haritası| Ümraniye'de fay hattı bulunuyor mu? Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de en riskli ilçeler ve semtler

    Türkiye'de arka arkaya yaşanan büyük depremler sonrası ülkenin tüm vatandaşları depreme karşı semtlerini ve oturdukları evi araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul'da beklenen büyük deprem sonrası İstanbul'un semtlerinin ne derece depreme dayanıklı olduğu araştırılıyor. Bu kapsamda 2019 yılında 39 ilçe için rapor hazırlayan İBB depreme dair tüm detayları paylaşıyor. Raporda yer alan ilçelerden biri olan Ümraniye, düşük riskli deprem bölgesi olarak biliniyor. İşte, Ümraniye deprem riski haritası ve en riskli yerleri...
  • Ümraniye deprem riski haritası| Ümraniye'de fay hattı bulunuyor mu? Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de en riskli ilçeler ve semtler

    ÜMRANİYE İLÇE BİLGİLERİ

    Ümraniye, İstanbul’un Anadolu yakasındadır. Kuzeyinde Beykoz, kuzeydoğusunda Şile, doğusunda Kartal ve Sultanbeyli, güneyinde Kadıköy, batısında Üsküdar ilçeleriyle çevrilidir. 45.29 km2 yüz ölçümüne sahiptir. Ümraniye İstanbul’ un en hızlı kentleşen ve nüfusu hızla artan ilçelerinden biridir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 710.280’dir.

    İBB ÜMRANİYE OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Ümraniye deprem riski haritası| Ümraniye'de fay hattı bulunuyor mu? Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de en riskli ilçeler ve semtler

    ÜMRANİYE DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ BİR BÖLGEDE Mİ YER ALIYOR?

    “İstanbul İli Ümraniye İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Bahçelievler ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.
  • Ümraniye deprem riski haritası| Ümraniye'de fay hattı bulunuyor mu? Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de en riskli ilçeler ve semtler

    Buna göre, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Ümraniye'nin en riskli yerleri saptandı. Ümraniye düşük riskli deprem bölgesi olarak biliniyor ve İBB raporlarında semtin zemin açısından gayet iyi durumda olduğu anlaşılıyor.
  • Ümraniye deprem riski haritası| Ümraniye'de fay hattı bulunuyor mu? Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de en riskli ilçeler ve semtler

    ÜMRANİYE'DE EN RİSKLİ BÖLGELER HANGİLERİ?

    İBB'nin yayınladığı rapora göre; Ümraniye'de büyük risk taşıyan herhangi bir semt bulunmamakla beraber haritada sadece Necip Fazıl semtinin bir kısmı "orta riskli" olarak işaretlenmiş. Bununla beraber; kalan diğer semtlerin zemini oldukça sağlam. 
  • Ümraniye deprem riski haritası| Ümraniye'de fay hattı bulunuyor mu? Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de en riskli ilçeler ve semtler

    7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM ÜMRANİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

    İBB'nin raporunda 7,5 büyüklüğündeki bir depremin Ümraniye'yi nasıl etkileyeceği anlatılıyor. 
  • Ümraniye deprem riski haritası| Ümraniye'de fay hattı bulunuyor mu? Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de en riskli ilçeler ve semtler

    Buna göre; Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Ümraniye’deki binaların ortalama yüzde 72’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 20’sinin hafif, yüzde 7’sinin orta, yüzde 0,9’unun ağır ve yüzde 0,1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.
  • Ümraniye deprem riski haritası| Ümraniye'de fay hattı bulunuyor mu? Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de en riskli ilçeler ve semtler

    Ümraniye’de, analiz edilen toplam bina sayısı 52.612’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. 
  • Ümraniye deprem riski haritası| Ümraniye'de fay hattı bulunuyor mu? Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de en riskli ilçeler ve semtler

    Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Ümraniye’deki binaların ortalama yüzde 9’unun (yaklaşık 4.267 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 48.345 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.
  • Ümraniye deprem riski haritası| Ümraniye'de fay hattı bulunuyor mu? Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de en riskli ilçeler ve semtler

    Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Ümraniye’de ortalama 42 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 17 kişinin ağır yaralanabileceği ve 250 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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