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Bahçelievler deprem riski haritası ve detaylı analiz raporu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremlerden sonra vatandaşlar yaşadıkları bölgenin depreme dayanıklı olup olmadığına dair araştırma yapıyor. Özellikle, uzmanların uyardığı İstanbul depremi, mega kentte yaşayanları depreme karşı daha duyarlı hale getirdi. İstanbul'un büyük semtlerinden biri olan Bahçelievler, İBB'nin hazırladığı bir rapor ile incelendi. İşte, Bahçelievler'in en riskli bölgeleri...

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  • Bahçelievler deprem risk haritası| Bahçelievler'den fay hattı geçiyor mu? Bahçelievler deprem bölgesi mi? Bahçelievler'de çok riskli ve riskli yerler 2023

    Türkiye'de art arda meydana gelen depremler birçok vatandaşı alarma geçirdi. Uzmanlar, özellikle Marmara'da büyük bir deprem beklediğini belirtiyor. Durum böyle olunca İstanbul'da yaşayanlar, oturdukları semtin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu araştırıyor. İBB tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda analiz edilen Bahçelievler'e dair birçok veri bulunuyor. İşte, Bahçelievler'in riskli bölgeleri ve deprem haritası...
  • Bahçelievler deprem risk haritası| Bahçelievler'den fay hattı geçiyor mu? Bahçelievler deprem bölgesi mi? Bahçelievler'de çok riskli ve riskli yerler 2023

    BAHÇELİEVLER İLÇE BİLGİLERİ

    Bahçelievler, İstanbul’un Avrupa yakasındadır. Güneyden Bakırköy’e, batıdan Küçükçekmece’ye, kuzeyden Bağcılar’a ve doğudan Güngören’e komşudur. 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olmuştur. Yüzölçümü 16.7 km2 ²’dir. İl merkezinden uzaklığı ise yaklaşık 5 kilometredir. İlçede 11 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 611.059’dur.
  • Bahçelievler deprem risk haritası| Bahçelievler'den fay hattı geçiyor mu? Bahçelievler deprem bölgesi mi? Bahçelievler'de çok riskli ve riskli yerler 2023

    BAHÇELİEVLER DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ Mİ?

    “İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Bahçelievler ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.
  • Bahçelievler deprem risk haritası| Bahçelievler'den fay hattı geçiyor mu? Bahçelievler deprem bölgesi mi? Bahçelievler'de çok riskli ve riskli yerler 2023

    Buna göre, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Bahçelievler'in en riskli yerleri saptandı. Beklenen İstanbul depremi için alarm veren semtlerden biri olan Bahçelievler, birinci derece deprem bölgesi olarak biliniyor.
  • Bahçelievler deprem risk haritası| Bahçelievler'den fay hattı geçiyor mu? Bahçelievler deprem bölgesi mi? Bahçelievler'de çok riskli ve riskli yerler 2023

    BAHÇELİEVLER'DE EN RİSKLİ YERLER NERELERİ?

    Birinci derece deprem bölgesi olan Bahçelievler'in zemin yapısını gösteren bu grafikte semtin tamamında kötü zemin sorunu olduğu anlaşılıyor. 

    Buna göre Bahçelievler'de çok yüksek risk içeren yerler: Siyavuspaşa, Şirinevler'in bir bölgesi, Zafer, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Hürriyet.

    Bahçelievler'de yüksek risk içeren yerler: Bahçelievler, Soğanlı, Cumhuriyet, Kocasisnan merkez, Yenibosna merkezin bir kısmı, Şirinevler'in bir kısmı. 
  • Bahçelievler deprem risk haritası| Bahçelievler'den fay hattı geçiyor mu? Bahçelievler deprem bölgesi mi? Bahçelievler'de çok riskli ve riskli yerler 2023

    7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM BAHÇELİEVLER'İ NASIL ETKİLER?

    İBB'nin raporunda 7,5 büyüklüğündeki bir depremin Bahçelievler'i nasıl etkileyeceği anlatılıyor. 

    Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Bahçelievler’deki binaların ortalama yüzde 24’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 42’sinin hafif, yüzde 25’inin orta, yüzde 6’sının ağır ve yüzde 3’ünün de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Bahçelievler’de, analiz edilen toplam bina sayısı 23.276’tür. 
  • Bahçelievler deprem risk haritası| Bahçelievler'den fay hattı geçiyor mu? Bahçelievler deprem bölgesi mi? Bahçelievler'de çok riskli ve riskli yerler 2023

    Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. 
  • Bahçelievler deprem risk haritası| Bahçelievler'den fay hattı geçiyor mu? Bahçelievler deprem bölgesi mi? Bahçelievler'de çok riskli ve riskli yerler 2023

    Senaryo depreminde, Bahçelievler’deki binaların ortalama yüzde 34’ünün (yaklaşık 8.554 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 14.722 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.
  • Bahçelievler deprem risk haritası| Bahçelievler'den fay hattı geçiyor mu? Bahçelievler deprem bölgesi mi? Bahçelievler'de çok riskli ve riskli yerler 2023

    Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Bahçelievler’de ortalama 1.633 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 879 kişinin ağır yaralanabileceği ve 4.261 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

İBB BAHÇELİEVLER OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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