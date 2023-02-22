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Arnavutköy deprem haritası: İşte riskli olan bölgeler ve diğer detaylar

Türkiye'de günlerdir arka arakaya yaşanan depremler, herkesi deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleştirdi. Özellikle beklenen büyük İstanbul depremi ile beraber İstanbul'daki vatandaşlar yaşadığı bölgenin fay hattı durumunu ve riskli bölgelerini merak ediyor. İstanbul'un semtlerinden biri olan Arnavutköy'ün riskli bölgelerini ve depreme dair tüm detayları sizler için derledik. İşte, Arnavutköy deprem haritası ve tüm merak edilen detaylar...

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  • Arnavutköy fay hattı haritası| Arnavutköy'den hangi fay hattı geçiyor? Arnavutköy'de riskli olan bölgeler hangileridir? Arnavutköy'ün deprem riski nedir?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremler sonrasında vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgenin depreme ne derece hazırlıklı olduğunu bilmek istiyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul'un riskli semtlerini merak ediyor. İstanbul'un bir semti olan Arnavutköy, 3. derece yani düşük riskli deprem bölgesi olarak biliniyor. İşte, Arnavutköy deprem riski haritası ve Arnavutköy'ün olası depreme karşı İBB'nin raporu...
  • Arnavutköy fay hattı haritası| Arnavutköy'den hangi fay hattı geçiyor? Arnavutköy'de riskli olan bölgeler hangileridir? Arnavutköy'ün deprem riski nedir?

    ARNAVUTKÖY'ÜN ZEMİN YAPISI NASILDIR?

    Arnavutköy Çatalca Yarımadası üzerinde yer almaktadır ve TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 282.488’dir. Çatalca Yarımadası fizikî olarak akarsular ile parçalanmış olup, yer yer tepeliklere sahiptir. Ortalama 150-200 metre yükseklik gösteren bu tepeler plâto özelliği taşır.

    Arnavutköy’ün yüzey şekilleri, dalgalı düzlükler, küçük tepeler, vadiler, göller, barajlar, göletler, maden ocakları, tarım alanları, ormanlık ve makilik alanlardan oluşmaktadır.
  • Arnavutköy fay hattı haritası| Arnavutköy'den hangi fay hattı geçiyor? Arnavutköy'de riskli olan bölgeler hangileridir? Arnavutköy'ün deprem riski nedir?

    ARNAVUTKÖY İLÇE YOĞUNLUĞU

    Arnavutköy’de nüfusun en yoğun olduğu mahalleler; Hadımköy, İslambey, ve Anadolu olarak görülmektedir. Nüfusun en az olduğu mahalleler ise; başta Dursunköy, Yassıören, Baklalı, Boyalık, Balaban, Terkos, Yeşilbayır, Hacımaşlı, Askeri Bölge, olarak görülmektedir.
  • Arnavutköy fay hattı haritası| Arnavutköy'den hangi fay hattı geçiyor? Arnavutköy'de riskli olan bölgeler hangileridir? Arnavutköy'ün deprem riski nedir?

    ARNAVUTKÖY'ÜN EN RİSKLİ SEMTLERİ NERELERDİR?

    İBB'nin raporunda yer alan bilgiye göre zemin açısından ; Arnavutköy merkez, Boğazköy İstiklal ve askeri bölge iyi bir zemin yapısına sahipken,

    En riskli yerler; Terkos'un deniz tarafında kalan bazı kısımları, Yeniköy'de birkaç noktası ve İmrahor ve Bolluca'nın birleştiği bir nokta. Ancak genel olarak Arnavutköy'de iyi bir zemin yapısı olduğunu söyleyebiliriz. 

    Buna göre Arnavutköy İlçesi’nin büyük çoğunluğu, jeolojik ve jeofizik ilkeleri çerçevesinde yapılan genel kategorik ayrıma göre 3. derece (riski az) deprem bölgesidir. Deprem risk haritaları, sadece deprem dalgalarının etkisini bölgesel olarak göstermektedir. Göz ardı edilmemesi gereken önemli husus depremin zeminin lokal yapısına göre şiddet kazandığı gerçeğidir. Yani aynı bölgede yer alan iki ayrı mekân, zemin yapısına göre depremi farklı şiddetlerde hissedeceklerdir. Bu açıdan bakıldığında, Arnavutköy’de özellikle dere yataklarının ve heyelan potansiyeli olan yamaçların riskli bölgeler olduğu söylenebilir.
  • Arnavutköy fay hattı haritası| Arnavutköy'den hangi fay hattı geçiyor? Arnavutköy'de riskli olan bölgeler hangileridir? Arnavutköy'ün deprem riski nedir?

    İBB'DEN ARNAVUTKÖY OLASI DEPREM SENARYOLARI

    “İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Arnavutköy ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.
  • Arnavutköy fay hattı haritası| Arnavutköy'den hangi fay hattı geçiyor? Arnavutköy'de riskli olan bölgeler hangileridir? Arnavutköy'ün deprem riski nedir?

    Hazırlanan raporda, Arnavutköy'de halihazırda yer alan binaların durumu ve 7,5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi durumunda yaşanabilecek senaryolar ele alındı. 
  • Arnavutköy fay hattı haritası| Arnavutköy'den hangi fay hattı geçiyor? Arnavutköy'de riskli olan bölgeler hangileridir? Arnavutköy'ün deprem riski nedir?

    Bu senaryolarda; bina hasar tahminleri, tahmini can kaybı ve yaralanma sayısı gibi çarpıcı detaylar da yer alıyor. 
  • Arnavutköy fay hattı haritası| Arnavutköy'den hangi fay hattı geçiyor? Arnavutköy'de riskli olan bölgeler hangileridir? Arnavutköy'ün deprem riski nedir?

    7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM ARNAVUTKÖY'Ü NASIL ETKİLER? 

    Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Arnavutköy’deki binaların ortalama yüzde 78’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 15’inin hafif, yüzde 5’inin orta, yüzde 1’inin ağır ve yüzde 1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Arnavutköy’de, analiz edilen toplam bina sayısı 31.948’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları depremhasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.
  • Arnavutköy fay hattı haritası| Arnavutköy'den hangi fay hattı geçiyor? Arnavutköy'de riskli olan bölgeler hangileridir? Arnavutköy'ün deprem riski nedir?

    Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Arnavutköy’deki binaların ortalama yüzde 6’sının (yaklaşık 1.988 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 29.960 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlıolması beklenmektedir.

İBB ARNAVUTKÖY OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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