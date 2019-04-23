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"Harran UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunuyor, bundan dolayı yurt içi ve yurt dışından yeterince tanınıyor. Bu yıl Göbeklitepe Yılı'nın da etkisiyle çok yoğun bir dönem geçiriyoruz. Hafta içi bile günlük 80 tur otobüsü ilçeye geliyor. Dolu dolu bir sezon geçiriyoruz. Talepleri karşılamakta zaman zaman zorlanıyoruz ama bu durum bizi son derece mutlu ediyor."