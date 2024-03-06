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        Haberler Magazin ‘UNFPA’ iyi niyet elçileri Hazal Kaya ile Edis Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etti

        'UNFPA' iyi niyet elçileri Hazal Kaya ile Edis Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etti

        Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye'nin iyi niyet elçileri olan Hazal Kaya ile Edis, 6 Şubat depreminden etkilenen Kahramanmaraş ve Hatay'a giderek depremzedeleri ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 16:46 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:46
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        Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye'nin iyi niyet elçileri olan Hazal Kaya ile Edis, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremzedeleri ziyaret etti.

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        UNFPA Türkiye, depremden etkilenen illere Hazal Kaya ve Edis ile yapılan ziyaretleri şöyle değerlendirdi; "Deprem’lerin ardından bir yıl geçse de, bölgede yaşam koşulları hâlâ zorlu, ihtiyaçlar hâlâ devam ediyor. İyi niyet elçilerimiz Hazal Kaya ve Edis ile bir yılın ardından sahada devam eden ihtiyaçları ilk ağızdan dinleyeceğiz, verilen destekleri yerinde gözlemleyeceğiz.

        Kahramanmaraş’ta yeniden hayata tutunmaya çalışan depremzede aileleri ziyaret edip; Kadın Sağlığı Danışma Merkezimizde, desteklediğimiz depremzede kadınlar ve kız çocuklarıyla buluştuk. Daha sonra iyi niyet elçilerimizle birlikte Ördekdede köyünü ve burada kurulan konteyner kenti ziyaret ettik."

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        Daha sonra UNFPA Türkiye, Hazal Kaya ile birlikte Hatay'a geçtiklerinde şunları söyledi; "İyi niyet elçimiz Hazal Kaya ile deprem bölgesi Hatay'da devam ediyor. Samandağ'daki gençlik merkezimizde depremden etkilenen gençlerle buluştuk, ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinledik."

        Fotoğraflar: Instagram, X

        #UNFPA
        #hazal kaya
        #Edis
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