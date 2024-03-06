'UNFPA' iyi niyet elçileri Hazal Kaya ile Edis Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etti

UNFPA Türkiye, depremden etkilenen illere Hazal Kaya ve Edis ile yapılan ziyaretleri şöyle değerlendirdi; "Deprem’lerin ardından bir yıl geçse de, bölgede yaşam koşulları hâlâ zorlu, ihtiyaçlar hâlâ devam ediyor. İyi niyet elçilerimiz Hazal Kaya ve Edis ile bir yılın ardından sahada devam eden ihtiyaçları ilk ağızdan dinleyeceğiz, verilen destekleri yerinde gözlemleyeceğiz.

Kahramanmaraş’ta yeniden hayata tutunmaya çalışan depremzede aileleri ziyaret edip; Kadın Sağlığı Danışma Merkezimizde, desteklediğimiz depremzede kadınlar ve kız çocuklarıyla buluştuk. Daha sonra iyi niyet elçilerimizle birlikte Ördekdede köyünü ve burada kurulan konteyner kenti ziyaret ettik."