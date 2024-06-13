Ünlü isimlerin gurur günü
Ünlüler, bu aralar çocukları adına büyük bir heyecan içinde. Birçok ünlü isim, çocuğunun mezuniyet mutluluğunu yaşıyor
İREM KUTLUAY
2018'de olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in lise mezuniyeti için buluştu.
Demet Şener, kızı ve oğlu Ömer ile yer aldığı fotoğrafına; "Gururlarım benim" notunu düştü.
ATLAS ERDOĞAN
Gülben Ergen'in Mustafa Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen Atlas, liseyi bitirdi. Bütün aile, Atlas'ın bu özel gününde hazır bulundu.
Ünlü şarkıcı yaşadığı gururu şu sözlerle anlattı:
Bir çocuk vardı karnımda 17 yıl önce…
Sonra iki çocuk daha geldi 15 yıl önce…
Alnıma yazılan isimlerine kurban olduğum oğullarım…
Ömrümde bana yaşattıkları ilklere bir yenisi daha eklendi.
Mezun oldu Atlas’ım… Kep attı!
Okulumuz, yıllarımız, öğretmenlerimiz, anılarımız, sınavlar, ödevler, revir günleri, karneler ve mezuniyet.
Hem de müthiş bir not ortalamasıyla...
Teşekkür ederim değerli oğlum.
Bana, anneme, bize bu tarifsiz gururu yaşattın.
İki sene sonra Ares’im ve Güney’im in mezuniyetine kadar, ben bu rüyanın etkisinden çıkmam, çıkamam…
HAKAN TANGÖZE
2010 – 2016 arasında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlilik yaşayan emekli manken Seçkin Piriler'in oğlu Hakan Tangöze ortaokulu bitirdi.
Seçkin Piriler duygularını; "Sevgili oğlum, ortaokuldan mezuniyetinle birlikte bir dönemi geride bırakıyor ve yepyeni bir başlangıca adım atıyorsun. Bu süreçte gösterdiğin azim ve gayretinle gurur duyuyorum. Hayallerinin peşinden giderken karşına çıkan her zorluğu aşacak güce sahipsin. Seni her zaman destekleyecek ve sevgiyle yanında olacağım. Yeni yolculuğunda başarılar dilerim, seni çok seviyorum. Hayallerine kavuşacağını biliyorum" şeklinde dile getirdi.
DURU KINAY
2003 – 2009 arasında evli olan Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru liseyi bitirdi.
Emine Ün, mezuniyet töreninde duygularını dile getirdi.
Ünlü oyuncu; "Öyle güzel öyle harika hisler içindeyim ki, hem duygusallığı hem de mutluluğu bir arada yaşıyorum. Ne söylesem az kalacak biliyorum. Seninle gurur duyuyorum benim canım kızım. Seni çok seviyorum. Yepyeni başlangıçlar da, tüm güzellikler tüm iyilikler seninle olsun, yolun ve şansın hayat boyu açık olsun" dedi.
Emre Kınay da; "Biz mezun olduk" mesajını paylaştı.
EGE SUNGUR
Ahu Sungur - Suat Sungur çiftinin oğulları Ege Sungur da liseden mezun oldu.
Ahu Sungur fotoğraflarına; "Mezuniyet. Aşk, ailem" notunu düştü.
Ahu Sungur mezuniyet töreninde oğluyla dans da etti.
ALİ SADİ ERBİL
Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya geldi.
Oğlu liseden mezun olan Mehmet Ali Erbil, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Mezuniyet törenine Ali Sadi'nin amcası Mustafa Erbil de katıldı.
Tuğba Coşkun; "Canım oğlum, yolun açık ve aydınlık olsun" dedi.