Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları

15.07.2018 - 15:14 | Güncelleme:

İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...

  • 1 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    1 | 19

    15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...

  • 2 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    2 | 19

    OKTAY KAYNARCA

    Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacaktır... Bütün darbelere hayır... 

  • 3 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    3 | 19

    SEDA SAYAN

    15 Temmuz'un 2. yılında, demokrasimizi korumak için canını hiçe sayan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiyemize ve demokrasimize sahip çıkmanın gururunu bugün de, her zaman da yaşayacağız.

  • 4 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    4 | 19

    ARDA TURAN

    15 Temmuz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.

  • 5 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    5 | 19

    DEMET AKALIN

    Allah bir daha tekrarını göstermesin... Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

  • 6 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    6 | 19

    MURAT BOZ

    Canları pahasına, demokrasi için, vatanı - milleti için, hainlerin önünde cesaretle dimdik duran ve hiçbir şekilde geçit vermeyen şehitlerimizi, gazilerimizi sevgi saygı ve minnetle anıyorum.

  • 7 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    7 | 19

    DENİZ SEKİ

    15 Temmuz gecesi gerçekleşen, hain darbe girişimini durdurmaya çalışırken vefat eden tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.

  • 8 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    8 | 19

    IŞIL REÇBER

    15 temmuz demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygı ile anıyoruz. “Bayragımız hep göklerde,Hakimiyet kayıtsız sartsız milletindir”

  • 9 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    9 | 19

    DERYA BAYKAL

    Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz... 

  • 10 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    10 | 19

    ŞÜKRAN OVALI

    15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

  • 11 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    11 | 19

    SİBEL CAN

    Vatanı için göğsünü hainlere siper eden kardeşim... Bayrağı için canını feda eden yeğenim, oğlum, abim... Hakkını helal et... Annen, baban, evladın, eşin... Artık vatana bıraktığın emanetin... Hakkını helal et... 15 Temmuz şehidim...

  • 12 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    12 | 19

    HADİSE

    15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimini durdururken şehit düşen tüm demokrasi kahramanlarımızı rahmet ile anıyorum. Bizi kimse ayıramaz.

  • 13 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    13 | 19

    İREM DERİCİ

    15 Temmuz Milli Beraberlik ve Demokrasi Günü kutlu olsun! Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

  • 14 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    14 | 19

    HACI SABANCI

    Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

  • 15 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    15 | 19

    ALİŞAN

    Tüm 15 temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve o destanı yazan herkesi saygıyla anıyorum.

  • 16 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    16 | 19

    BUSE VAROL

    Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

  • 17 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    17 | 19

    ECE ERKEN

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Türkiye 81 milyon tek yürek! Sonsuza dek…

  • 18 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    18 | 19

    ESRA EROL

    Benim güzel vatanım. Bu vatan uğruna ömrünü feda eden tüm aziz şehitlerimiz minnet borçluyuz size.

  • 19 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
    19 | 19

    ŞAHAN GÖKBAKAR

    Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

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