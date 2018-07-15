15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...
OKTAY KAYNARCA
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacaktır... Bütün darbelere hayır...
SEDA SAYAN
15 Temmuz'un 2. yılında, demokrasimizi korumak için canını hiçe sayan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiyemize ve demokrasimize sahip çıkmanın gururunu bugün de, her zaman da yaşayacağız.
ARDA TURAN
15 Temmuz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.
DEMET AKALIN
Allah bir daha tekrarını göstermesin... Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
MURAT BOZ
Canları pahasına, demokrasi için, vatanı - milleti için, hainlerin önünde cesaretle dimdik duran ve hiçbir şekilde geçit vermeyen şehitlerimizi, gazilerimizi sevgi saygı ve minnetle anıyorum.
DENİZ SEKİ
15 Temmuz gecesi gerçekleşen, hain darbe girişimini durdurmaya çalışırken vefat eden tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.
IŞIL REÇBER
15 temmuz demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygı ile anıyoruz. “Bayragımız hep göklerde,Hakimiyet kayıtsız sartsız milletindir”
DERYA BAYKAL
Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz...
ŞÜKRAN OVALI
15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
SİBEL CAN
Vatanı için göğsünü hainlere siper eden kardeşim... Bayrağı için canını feda eden yeğenim, oğlum, abim... Hakkını helal et... Annen, baban, evladın, eşin... Artık vatana bıraktığın emanetin... Hakkını helal et... 15 Temmuz şehidim...
HADİSE
15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimini durdururken şehit düşen tüm demokrasi kahramanlarımızı rahmet ile anıyorum. Bizi kimse ayıramaz.
İREM DERİCİ
15 Temmuz Milli Beraberlik ve Demokrasi Günü kutlu olsun! Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
HACI SABANCI
Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.
ALİŞAN
Tüm 15 temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve o destanı yazan herkesi saygıyla anıyorum.
BUSE VAROL
Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
ECE ERKEN
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Türkiye 81 milyon tek yürek! Sonsuza dek…
ESRA EROL
Benim güzel vatanım. Bu vatan uğruna ömrünü feda eden tüm aziz şehitlerimiz minnet borçluyuz size.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
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