Tatil bitti, geriye bu fotoğraflar kaldı
Birçok ünlü Ramazan Bayramı tatili nedeniyle seyahate çıktı. Kimi Ege ve Akdeniz koylarına, kimi de yurt dışına gitti. Ünlülerin tatillerinden geriye bu renkli kareler kaldı
YÜSRA GEYİK
Salına salına sinsice
YÜSRA GEYİK
Salına salına sinsice
GÜZİDE DURAN AKSOY VE ADNAN AKSOY / İtalya
16'ncı yıl. Her zaman benim olacaksın... Sonsuza kadar...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN / Dubai
Çöl hatıraları
ENGİN ALTAN DÜZYATAN / Dubai
Çöl hatıraları
ENGİN ALTAN DÜZYATAN / Dubai
Çöl hatıraları
ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN / Dubai
Çöl hatıraları
ÇAĞLAR ERTUĞRUL
Yerküre kendi ekseninde bir tur daha tamamlarken geçmiş kış mevsiminde hiç giymeden sandığa kaldırdığım kazaklarıma hüzünlenirim
ALİ SUNAL - NAZLI KURBANZADE SUNAL / İğneada
ALİ SUNAL VE KIZI / İğneada
ALİ SUNAL - NAZLI KURBANZADE SUNAL / İğneada
ALİ SUNAL VE KIZLARI / İğneada
BURCU ÖZBERK / Londra
BURCU ÖZBERK / Londra
EBRU AKEL