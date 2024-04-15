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        Haberler Magazin Ünlülerin tatil bitti, geriye bu fotoğraflar kaldı - Magazin haberleri

        Tatil bitti, geriye bu fotoğraflar kaldı

        Birçok ünlü Ramazan Bayramı tatili nedeniyle seyahate çıktı. Kimi Ege ve Akdeniz koylarına, kimi de yurt dışına gitti. Ünlülerin tatillerinden geriye bu renkli kareler kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:41
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        #Ali Sunal
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