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Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!

Alina Boz ile birlikte FOX TV’de yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinden sonra şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Üvey Anne dizisinde boy gösteren Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi güzellikleriyle sosyal medyayı sallıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı 'Hangisi Hazal?' diye soruyor.   

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  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!

    ATV ekranlarında 19 Haziran Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Üvey Anne dizisinde Serap karakterini canlandıran güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor. 
  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!

    Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan fakat reyting kurbanı olan Bir Peri Masalı adlı dizide boy gösteren başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bu sefer de kardeşi yani ikizi ile gündemin konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncu bir konuşmasında ikiziyle birbirlerinin yerine sınava girdiğini söylemişti.
  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!

    19 Haziran Pazartesi akşamı ekran macerasına başlayan Üvey Anne dizisinin kadrosunda; Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular bulunuyor.
  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!

    Hazal Filiz Küçükköse, ikizi ile yayınladığı fotoğrafının altına; "En büyük şanslarımdan biridir herhalde ikiz olmak! Anlatmaya kelimeler yetmez...Acı, tatlı her şeyi birlikte yaşadığın sırdaş, dost, arkadaş, abla, kardeş, canından can işte..." notunu düşmüştü.
  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!

    İşte Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi...
  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!
  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!
  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!
  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!
  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!
  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!
  • Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi ortaya çıktı! Birbirlerinin yerine geçiyorlar!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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