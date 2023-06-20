Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan fakat reyting kurbanı olan Bir Peri Masalı adlı dizide boy gösteren başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bu sefer de kardeşi yani ikizi ile gündemin konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncu bir konuşmasında ikiziyle birbirlerinin yerine sınava girdiğini söylemişti.