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Uygulamalar sonuç verdi! İşte dikkat çeken rakamlar

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Ülke genelinde hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlar, bu yılın ilk 4 ayında yüzde 11 düştü. Mal varlığına karşı işlenen tüm suçların aydınlatılma oranı yüzde 3’lük arttı. Bu suç türlerinin yüzde 48’i aydınlatıldı. Aynı dönem oto hırsızlığı yüzde 41.5, evden hırsızlık olayları ise yüzde 19 azaldı

Ankara

Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 11'lik bir düşüş yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen tüm suçların aydınlatılma oranı 2019'un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış gösterdi. Bu suç türlerinin  yüzde 48’i aydınlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kıyı kesimlerinde denetimini artırması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı Güven-Huzur uygulamaları mal varlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı.

SUÇLARIN YÜZDE 48'İ AYDINLATILDI

Bu yılın ilk 4 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 azaldı.  2019'un ilk 4 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 48'i aydınlatıldı.

EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 19 AZALDI

Bu yılın  ilk 4 ayında oto hırsızlığı geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde yüzde 41.5 azalırken, otodan hırsızlıkta azalış ise yaklaşık yüzde 32 oldu. Şehirlerde alınan güvenlik önlemleri bu yılın ilk 4 ayında kapkaç olaylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.4,  iş yerinden hırsızlık olaylarını ise yaklaşık yüzde 14 azalttı. Güvenlik önlemleri, evden hırsızlık olaylarını da azalttı. Bu yılın ilk 4 ayında ülke genelinde evden hırsızlık olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalırken, Ankara'da yüzde 60, İzmir'de yüzde 36, İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 37 azaldı.

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