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Uzmanlardan yapay zekâ gelişimine ara verme çağrısı

Elon Musk ve bir grup yapay zekâ uzmanı ve endüstri yöneticisi, OpenAI'nin yeni başlatılan modeli GPT-4'ten daha güçlü eğitim sistemlerinde altı aylık bir duraklama çağrısında bulundular. Uzmanlar yayımlanan açık mektupta, toplum ve insanlık için potansiyel risklere atıfta bulundular

Uzmanlardan yapay zekâ gelişimine ara verme çağrısı
HABERTURK.COM / Reuters

Son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi yapay zekânın hızlı gelişimi. Bugün gelinen noktada özellikle ChatGPT'nin ön plana çıkışı ile birlikte, birçok iş kolunun da yapay zekâ (AI) tarafından doldurulabileceği konusu gündemde.

Uzmanlar ve teknoloji sektörünün önde gelenleri ise bu gelişim hızının kontrol altına alınması gerektiği görüşünde ortak bir müzakere metni yayınladılar.

"BAĞIMSIZ UZMANLAR TARAFINDAN DENETLENMELİ"

Kâr amacı gütmeyen Future of Life Institute tarafından yayınlanan ve 1.000’in üzerinde teknoloji devi tarafından imzalanan bir müzakere metninde bu tür tasarımlar için paylaşılan güvenlik protokolleri bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilene, uygulanana ve denetlenene kadar gelişmiş AI (yapay zekâ) gelişimine ara verilmesi çağrısında bulunuldu.

Metinde imzası olanlar arasında, Tesla, SpaceX ve Twitter CEOS’su Elon Musk, Stability AI CEO'su Emad Mostaque, Alphabet'in sahibi olduğu DeepMind, yapay zekâ konusunda uzman isimler Yoshua Bengio ve Stuart Russell da bulunuyor.

Özellikle Musk'ın kendi otomobil markasında oto pilot sistemi için AI sistemi kullanmasına karşın bu endişelerin sesi olarak öne çıkması dikkatleri topladı.

"RİSKLERİN YÖNETİLEBİLİR OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALI"

Mektupta, "Güçlü AI (yapay zekâ) sistemleri, yalnızca etkilerinin olumlu olacağından ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda geliştirilmelidir" denildi.

Mektup ayrıca, ekonomik ve politik bozulmalar şeklinde insan rekabetçi AI sistemleri tarafından toplum ve medeniyet için potansiyel riskleri detaylandırdı ve geliştiricileri yönetişim ve düzenleyici otoriteler konusunda kanun koyucularla birlikte çalışmaya çağırdı.

Mektup, AB polis gücü Europol'ün ChatGPT gibi gelişmiş yapay zekâ ile ilgili etik ve yasal kaygılar açıklamasına katılarak, sistemin kimlik avı girişimleri, dezenformasyon ve siber suçlarda potansiyel kötüye kullanımı konusunda uyarıda bulunduğu sırada geldi.

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