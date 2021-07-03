Otomotiv sektöründe vade sınırı endişesi 0:00 / 0:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) otomobil kredilerinde uygulanan vadelerde düzenlemeye gitmesi, gözleri otomobil fiyatlarına çevirdi.

Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 60 aydan 48 aya, fatura değeri 120 bin TL ila 300 bin TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya, nihai fatura değeri 300 bin TL ila 750 bin TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 aydan 24 aya, nihai fatura değeri 750 bin TL ila 1.5 milyon TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde de vade 24 aydan 12 aya çekildi.

Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 55.4 oranında artarak 394 bin 701 adede yükselirken, taksit düzenlemesinin pazara nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan otomotiv sektörünün üst düzey temsilcileri, düzenlemenin satışları etkileyeceğini vurgularken, araç alımlarında kredi kullanımının azalacağı öngörüsünde bulundu.

'OTOMOBİL ALMAYI ZORLAŞTIRACAK'

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, BDDK kararının otomotiv finansman şirketlerini daha çok etkileyeceğini belirterek, "Otomobil alımında kredi kullanım oranlarının düşmesini bekliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ODD değerlendirme toplantısında konuşan Bilaloğlu, "Taksit sayılarının azaltılması pazardaki iştahı azaltacaktır. Alınan kararın otomobil satın almayı zorlaştırarak tüketimi azaltabileceğini söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Bilaloğlu, kısa vadede ÖTV matrahlarında bir güncelleme beklemediklerini de sözlerine ekledi.

'SATIŞLARIN YARISI KREDİ İLE YAPILIYOR'

BDDK kararlarına yönelik açıklamalarda bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin de, taşıt kredisi taksit sayılarının kısıtlamasını sürpriz bir gelişme olarak değerlendirdi.

Mersin, "Sektörümüzdeki satışların yüzde 45-50’ye yakını krediyle gerçekleşiyordu. Araç fiyatları arasındaki kredi kullanma yüzdelerinin tekrar gözden geçirilmesinde yarar görüyoruz. Bu durumun perakende satışları etkileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Önümüzdeki günlerde pazarın nereye evrileceğini görmek için Temmuz ayı sonuçlarını görmenin gerekliliğine işaret eden Mersin, "120-300 bin TL arasında bir aracı alan kişi yüzde 50 kredi kullanabilecek. 301 bin TL'ye alacak kişi de yüzde 30’unu kredi olarak kullanacak. Yüzde 30 çok düşük bir oran. Enflasyonu düşürmek, tüketimi azaltmak adına alınan bu karar lokomotif sektör otomotivde durgunluğa yol açabilir ve farklı sektörler de bundan etkilenebilir" diye konuştu.

'İKİNCİ ELDE YÜKSEK TALEP EDER'

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız ise, düzenlemenin ikinci el araç piyasasında yaratacağı etkilere değindi.

Taksit sınırlandırmasının amacının tüketim talebini belirli seviyede dengelemek olduğunun altını çizen Ayyıldız, "Gelen taksit sınırlandırması ikinci eldeki talep artışının şiddetini bir miktar kısıtlayacak olsa bile, talep yine yukarı yönlü olacaktır. Vadenin daralması tüketiciyi ödeme anlamında zorlayacaktır, ancak buna rağmen Temmuz ayında Haziran ayına göre daha yüksek talep olacağını düşünüyoruz. Pazardaki talep artışını etkileyen en önemli faktör uygun finansman koşullarının oluşmasıdır" dedi.

İkinci elde Mayıs'a göre ciddi bir hareketlilik gördüklerinden de bahseden Ayyıldız, "Haziran ayında Mayıs ayının 2 katı kadar satış yaptık. İkinci el araçların fiyatlarında da bu hareketliliğin etkisi gözlemleniyor. Sadece Haziran ayında ikinci el fiyatları yüzde 5 arttı. Ancak sektör hala geçen senenin çok uzağında. Temmuz ayında talebin daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz" görüşünü paylaştı.