Kıbrıs gazilerinden 70 yaşındaki Birkan Yurtyapan da ilk defa rafting yaptığını belirterek çok heyecanlı olduğunu söyledi. "İlk defa katılıyorum çok zevk aldım, çok güzel oldu. Her gün olsa her gün rafting yaparım, o kadar keyif aldım." diyen 70 yaşındaki Hilmi Kağan da Vali Aydoğdu'ya etkinlik için tebrik etti.