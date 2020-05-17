Vali Demirtaş'tan, çalışması engellenen Vefa Sosyal Destek Grubuna geçmiş olsun ziyareti

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, Kaymakamlığı ziyaret ederek 14 Mayıs'ta yardım dağıtımı engellenmek istenen ekiplere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirtaş, Yüreğir Kaymakamlığı önündeki yardım dağıtımı sırasında, ekibin çalışmasını engellemeye yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Saldırıda yaralanan koruma polisine şifa dileyen Demirtaş, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerden beri Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de cansiparane çalışarak daima vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Bizler de bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyacının karşılanmasında büyük özveri gösteren ekiplerimizin yanındayız."

- Olay

Valilikçe olaya ilişkin önceki gün yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, dün itiraz üzerine tutuklanmıştı.