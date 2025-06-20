VALORANT Game Changers Finali İstanbul’a, VCT Ascension Berlin’e Geliyor

VALORANT Espor sahnesi, EMEA bölgesinde iki büyük LAN etkinliğiyle 2025 sezonunu taçlandırıyor. VCT Ascension EMEA, 19-26 Ekim tarihlerinde Berlin’deki Riot Games Arena’da yepyeni bir formatla düzenlenecek. Bölgenin en iyi 2. Kademe takımları, VCT EMEA’ya yükselme şansı için mücadele edecek. Ardından, 2 Kasım’da Game Changers EMEA 3. Aşama Finalleri, İstanbul’daki ESA Arena’da gerçekleşecek ve bölgenin en güçlü takımları kıyasıya bir rekabete girişecek.

VCT ASCENSION EMEA 2025: BERLIN’DE REKABET KIZIŞIYOR

VCT Ascension EMEA, 19-26 Ekim tarihlerinde Berlin’de Riot Games Arena’da düzenlenecek. Turnuva, tamamen LAN formatında oynanacak ve 2. Kademe’nin en iyi 6 takımı, VCT EMEA’ya yükselme hakkı için yarışacak. İlk turlar profesyonel oyuncu odalarında gerçekleşirken, büyük final seyirci karşısında canlı oynanacak. Bu yıl format değişikliğine gidilen turnuvada takım sayısı 10’dan 6’ya düşürüldü. Çift eleme grubu üç maçlık serilerle ilerleyecek, alt grup finali ve büyük final ise beş maçlık serilerle tamamlanacak. Kazanan takım, 2026 sezonunda VCT EMEA’da yer alma hakkı kazanacak.

REKLAM Turnuvaya katılacak takımlar arasında VCT EMEA’da mücadele eden Apeks ve Gentle Mates’in yanı sıra, Challengers EMEA 3. Aşama galibi ve Ascension Etap Puanı sıralamasında ilk üçte yer alan 2. Kademe takımları bulunuyor. Son katılımcı ise VCT EMEA 2. Aşama sonuçlarına göre belirlenecek. Eğer Apeks ve Gentle Mates, VALORANT Champions Paris’e katılmaya hak kazanırsa, performanslarına göre biri VCT EMEA’da kalacak, diğeri Ascension’a düşecek. Aksi takdirde, her iki takım da Ascension’da mücadele edecek. Şampiyonluk için hata payının azaldığı bu yoğun rekabette, Ascension Etap Puanı sıralamasındaki dördüncü ve beşinci takımlar da kontenjan için yarışabilir. Büyük final biletleri, önümüzdeki haftalarda sosyal medya kanallarında duyurulacak. GAME CHANGERS EMEA 3. AŞAMA FINALLERI İSTANBUL’DA Game Changers EMEA 3. Aşama Büyük Finali, 2 Kasım’da İstanbul’daki ESA Arena’da beş maçlık bir seriyle düzenlenecek. Geçen yılki unutulmaz atmosferin ardından bu yıl da İstanbul, bölgenin en iyi Game Changers takımlarına ev sahipliği yapacak. 30 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında grup aşaması ve playoff’larla başlayacak mücadele, büyük finalle sona erecek. 3. Aşama galibi ve en yüksek Game Changers Etap Puanı toplayan iki takım, VALORANT Game Changers Championship’te EMEA’yı temsil edecek.