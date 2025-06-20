Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.205,18 %1,13
        DOLAR 39,6803 %0,14
        EURO 45,7730 %0,38
        GRAM ALTIN 4.282,89 %-0,19
        FAİZ 43,34 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 46,04 %-0,73
        BITCOIN 105.981,00 %1,61
        GBP/TRY 53,5479 %0,27
        EUR/USD 1,1524 %0,25
        BRENT 77,37 %-1,88
        ÇEYREK ALTIN 7.002,52 %-0,19
        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun VALORANT Game Changers Finali İstanbul’a, VCT Ascension Berlin’e Geliyor - Teknoloji Haberleri

        VALORANT Game Changers Finali İstanbul’a, VCT Ascension Berlin’e Geliyor

        Yılın son aylarında gerçekleşecek, 2. Kademe'nin en iyi oyuncularını ve takımlarını gözler önüne serecek iki LAN etkinliği duyurmanın heyecanı içindeyiz. Ascension EMEA, ekimde Berlin'deki Riot Games Arena'ya yepyeni bir formatla ve baştan aşağı LAN olarak geri dönecek. VCT EMEA'da yer almak için mücadele edecek olan takımlar, rekabeti kızıştıracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Game Changers Finali İstanbul'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VALORANT Espor sahnesi, EMEA bölgesinde iki büyük LAN etkinliğiyle 2025 sezonunu taçlandırıyor. VCT Ascension EMEA, 19-26 Ekim tarihlerinde Berlin’deki Riot Games Arena’da yepyeni bir formatla düzenlenecek. Bölgenin en iyi 2. Kademe takımları, VCT EMEA’ya yükselme şansı için mücadele edecek. Ardından, 2 Kasım’da Game Changers EMEA 3. Aşama Finalleri, İstanbul’daki ESA Arena’da gerçekleşecek ve bölgenin en güçlü takımları kıyasıya bir rekabete girişecek.

        VCT ASCENSION EMEA 2025: BERLIN’DE REKABET KIZIŞIYOR

        VCT Ascension EMEA, 19-26 Ekim tarihlerinde Berlin’de Riot Games Arena’da düzenlenecek. Turnuva, tamamen LAN formatında oynanacak ve 2. Kademe’nin en iyi 6 takımı, VCT EMEA’ya yükselme hakkı için yarışacak. İlk turlar profesyonel oyuncu odalarında gerçekleşirken, büyük final seyirci karşısında canlı oynanacak. Bu yıl format değişikliğine gidilen turnuvada takım sayısı 10’dan 6’ya düşürüldü. Çift eleme grubu üç maçlık serilerle ilerleyecek, alt grup finali ve büyük final ise beş maçlık serilerle tamamlanacak. Kazanan takım, 2026 sezonunda VCT EMEA’da yer alma hakkı kazanacak.

        REKLAM

        Turnuvaya katılacak takımlar arasında VCT EMEA’da mücadele eden Apeks ve Gentle Mates’in yanı sıra, Challengers EMEA 3. Aşama galibi ve Ascension Etap Puanı sıralamasında ilk üçte yer alan 2. Kademe takımları bulunuyor. Son katılımcı ise VCT EMEA 2. Aşama sonuçlarına göre belirlenecek. Eğer Apeks ve Gentle Mates, VALORANT Champions Paris’e katılmaya hak kazanırsa, performanslarına göre biri VCT EMEA’da kalacak, diğeri Ascension’a düşecek. Aksi takdirde, her iki takım da Ascension’da mücadele edecek. Şampiyonluk için hata payının azaldığı bu yoğun rekabette, Ascension Etap Puanı sıralamasındaki dördüncü ve beşinci takımlar da kontenjan için yarışabilir.

        Büyük final biletleri, önümüzdeki haftalarda sosyal medya kanallarında duyurulacak.

        GAME CHANGERS EMEA 3. AŞAMA FINALLERI İSTANBUL’DA

        Game Changers EMEA 3. Aşama Büyük Finali, 2 Kasım’da İstanbul’daki ESA Arena’da beş maçlık bir seriyle düzenlenecek. Geçen yılki unutulmaz atmosferin ardından bu yıl da İstanbul, bölgenin en iyi Game Changers takımlarına ev sahipliği yapacak. 30 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında grup aşaması ve playoff’larla başlayacak mücadele, büyük finalle sona erecek. 3. Aşama galibi ve en yüksek Game Changers Etap Puanı toplayan iki takım, VALORANT Game Changers Championship’te EMEA’yı temsil edecek.

        Bilet satışları için sosyal medya kanallarından yapılacak duyurular takip edilebilir. EMEA bölgesinde VALORANT Espor heyecanı, Berlin ve İstanbul’daki bu iki dev etkinlikte doruğa ulaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!