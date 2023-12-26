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        Akdamar Adası ışıklandırıldı

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla, tarihi Akdamar Adası ve üzerinde bulunan tarihi kilise ışıklandırıldı. Ada, yeni görünümüyle ilgi çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:35
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        Akdamar Adası ışıklandırıldı
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla, tarihi Akdamar Adası ve üzerinde bulunan tarihi kilise ışıklandırıldı. Ada, yeni görünümüyle ilgi çekti.

        UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Van´ın en önemli tarihi varlıklarından olan Akdamar Adası, yapılan ışıklandırma ile yeni bir kimliğe büründü. Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010'da, 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. En son 2014'te yapılan, sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl sonra 2017'de 6'ncı ayin yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi, bu yıl 10 Eylül'de 11'inci ayine ev sahipliği yaptı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla, tarihi Akdamar Adası ışıklandırıldı. Van Kalesi´nin ardından Güneş Enerji Sistemli (GES) ile ışıklandırılan Akdamar Adası, yeni görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

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