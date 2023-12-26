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        Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ışıklandırıldı

        Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla ışıklandırılarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:17
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        Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ışıklandırıldı
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        Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla ışıklandırılarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte tarihi yerlerde yapılan yenileme çalışmaları sürüyor.

        Son olarak kentin önemli turizm noktalarından Akdamar Adası'nın çevresi ve adadaki tarihi kilise ışıklandırıldı.

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ada, Güneş Enerjisi Santrali kullanılarak yapılan ışıklandırmayla gece de insanları cezbeden görünüme kavuştu.

        Çevre düzenlemesi yapılan, tahrip olan yürüyüş yolları yenilenen ada, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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