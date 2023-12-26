Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ışıklandırıldı Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla ışıklandırılarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla ışıklandırılarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte tarihi yerlerde yapılan yenileme çalışmaları sürüyor.

Son olarak kentin önemli turizm noktalarından Akdamar Adası'nın çevresi ve adadaki tarihi kilise ışıklandırıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ada, Güneş Enerjisi Santrali kullanılarak yapılan ışıklandırmayla gece de insanları cezbeden görünüme kavuştu.

Çevre düzenlemesi yapılan, tahrip olan yürüyüş yolları yenilenen ada, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.