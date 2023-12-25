Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz! Son yılların kanayan yarası sol bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray'da Okan Buruk çözümü Barış Alper Yılmaz'ı bu bölgeye kaydırmakta buldu. Barış'ın sağ ayaklı olması ve kanat oyuncusundan ziyade kenar forvet özellikleriyle ön plana çıkması kafaları karıştırsa da sarı-kırmızılıların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Oyunu rakip yarı sahada oynayan Galatasaray'ın nasıl bir bek oyuncusuna ihtiyacı olduğunu ve Barış Alper'in buna uyup uymayacağını mercek altına aldık

Geçen sezon kadrosunda sil baştan değişime giden Galatasaray, sol bekte istediğini bir türlü bulamadı. Geçen sezon başından bu yana sol bek bölgesinde yedi oyuncuya şans veren Okan Buruk son çareyi Barış Alper Yılmaz'ı sekizinci oyuncu olarak denemekte buldu.

Oyunun büyük bölümünde topa sahip olan, topu aldığında da oyunu rakip yarı sahaya yığan Galatasaray'da bek oyuncularının da bundaki rolü büyük. Fatih Terim ve Domenec Torrent, bek oyuncularından birinin oyun kurulumuna dahil olmasını ve stoperlerin yanına eklemlenmesini talep ederken Okan Buruk'un bu konudaki tavrı daha farklı oldu.

GALATASARAY OYUNU NASIL KURUYOR? Oyun kurulumunu geride yalancı paslarla rakip baskısını üzerine çekmek olarak özetleyebileceğimiz bir anlayışa sahip olan Buruk, bek oyuncularını ise orta saha çizgisine kadar çıkararak sahanın orta bölümünde sayısal üstünlüğü sağlamayı amaçlıyor. Yani bek oyuncularının oyun kurulumundaki payı orta saha çizgisinde alan genişliği sağlamak ve bu bölgede sayısal üstünlüğü sağlamak oluyor. REKLAM

KAĞIT ÜZERİNDE 4-2-3-1 SAHADA 2-4-4 Galatasaray sahaya kağıt üzerinde 4-2-3-1 dizilimiyle çıksa da sahadaki yerleşimi kabaca söylemek gerekirse 2-4-4 oluyor. Özellikle Abdülkerim Bardakcı'nın sol stoperde öne çıkarak hem oyun kurulumunda aktif olması hem de top rakipteyken yine ön bölgelere kadar gelip burada ilk baskıyı başarılı yapması, sarı-kırmızılıların rakip yarı sahada daha çok kalabilmesine olanak tanıyor.

ANGELINO NİYE TUTMADI? Bu yaz kadroya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak katılan Angelino'nun yine kağıt üzerinde vadettikleri aslında sarı-kırmızılıların oyun planıyla uyuşuyor. Kariyerinin büyük bölümünü kanat bek olarak geçiren ve hücuma yaptığı katkıyla elit seviyeye çıkan Angelino'nun 26 yaşında olmasına rağmen fiziksel olarak geriye gitmesi Galatasaray'ı da arayışlara itti.

Kendisi dörtlü savunmanın solunda oynamayı sevdiğini dile getirse de kariyerinin en parlak dönemlerinde geride üç stoperli bir kurguyla oynayan İspanyol oyuncu, iki stoperli kurguda bu geniş alanı doldurmakta zorlandı. Fiziksel olarak istenilen seviyeye bir türlü gelemeyen Angelino'nun yarattığı defektler, Galatasaray kariyerinin de sonunu getirdi.

"RAHAT RAHAT OYNARIM" Pendikspor müsabakasının ardından açıklama yapan Okan Buruk, Barış Alper'in sol bekte 'Rahat rahat oynarım' dediğini dile getirdi. İlk kez Pendik deplasmanında oyunun dar alana sıkıştığı anlarda sol bek olarak görev yapan Barış Alper, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında da sol bekte görev yaptı. Milli Takım'a kadar yükselen ve ligin en iyi kanat oyuncuları arasındaki Yusuf Sarı ile Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında gösterdiği performans bir anlamda ölçü oldu.

OYUN KURULUMUNDA DEĞİŞİM Barış Alper'in sol bekte başladığı maçlarda Galatasaray'ın orta sahada ikilisinde de değişim yaşandı. Sezon başından bu yana partneri değişen Lucas Torreira'nın yanında Kerem Demirbay sahaya çıktı ve sarı-kırmızılıların oyun kurulum şablonları da değişti. Geçen sezondan bu yana 2 stoperle oyun kurmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay'lı senaryoda tecrübeli oyuncunun zaman zaman stoper arasına zaman zaman ise stoperlerin soluna girmesiyle oyun kurmaya üç futbolcuyla başladı. Bu da Barış Alper'in sol çizgide daha da öne gitmesine olanak tanıdı.

Mavi renkler, Galatasaray'ın Süper Lig'de kullandığı ortalama bölge dağılımını gösteriyor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde fizik kaliteye sahip oyuncularından biri olan Barış Alper, atletik özellikleriyle sol bekte de fark yaratmaya başladı. Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ı özellikle ilk yarıda rakip ceza sahasına taşıyan tek futbolcu olan Barış Alper'in hem ikili mücadelelerde hem de süratle alan kat edebilme özelliği, aslında Angelino ve Kazımcan'da arayıp bulunamayan nokta.

RAKİPLERİ TEMASA ZORLUYOR, ÜSTÜNLÜK KURUYOR En iyi fiziksel dönemini geride bırakan Angelino, sakatlıktan çıkan Rachid Ghezzal karşısında dahi yavaş kalırken Kazımcan Karataş'ta sakatlık sonrası oluşan 'ürkeklik' kağıt üzerinde sol beke daha aşina olmalarına rağmen daha uzak görüntü vermelerine neden oldu. Barış Alper'in hem top Galatasaray'dayken hem de top rakipteyken fiziksel temastan kaçmaması, aksine rakipleri boğuşmaya itmesi onu bir değil iki adım öne geçirdi.

GALATASARAY TOPU EN HIZLI KAZANAN TAKIM Futbolda detaylı istatistikler giderek anlam kazanırken bunlar arasında en öne çıkanlardan biri PPDA yani savunma aksiyonu başına pas. Yüksek pres, futbolun yaygın bir parçası haline gelince presin ölçümlenebilir hale getirilmesi üzerine yapılan çalışmaların sonucu olan PPDA basit ve kabaca söylemek gerekirse rakip yarı sahada topun geri kazanılma hızı.

Süper Lig'deki PPDA ortalaması 7.3 olan Galatasaray bu alanda ligin açık ara lideri durumunda. Yani sarı-kırmızılılar rakip yarı sahada topu en hızlı geri şekilde geri kazanan takım. Oyunun büyük bölümünü rakip yarı sahada oynayan, set hücumlarından ziyade rakibe yaptığı baskı sonrasında kazanılan topları direkt taşımakla gole gitmeye çalışan Galatasaray'da bu bölgeye bir elit atlet oyuncu yani Barış Alper'i atmak sarı-kırmızılıların oyununu keskinleştirebilir.

UZUN VADELİ ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? Hakim görüşe göre profesyonel futbolcuların temel özelliklerine 18 yaşından sonra ekleme yapmak çok zor. Bu nedenle futbola başlama yaşı 3-4'lere inmiş, erken çocukluk yıllarında yapılan oyun tecrübesi sayısı artırılmakta. Yani 23 yaşından sonra bir profesyonel futbolcunun yeni bir bölgeye alışma ve sağlıklı sonuç verme ihtimaline pek rastlanmıyor. Diğer yandan Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'daki rolünün savunma bekinden ziyade bir hibrit bek gibi olması bu bölgedeki çözümün uzun vadeli olabileceğine dair ışık veriyor.