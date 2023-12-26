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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Serhat Soğukpınar Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su olarak atandı - İş-Yaşam Haberleri

        Serhat Soğukpınar Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su olarak atandı

        İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Serhat Soğukpınar'ın 26 Aralık itibarıyla Üst Yönetici (CEO) olarak atandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:59
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        Sabiha Gökçen havalimanı'na yeni CEO
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Soğukpınar, kariyeri boyunca ulaşım sektörünün önde gelen firmalarında uzun yıllar üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

        Soğukpınar'ın ataması Malaysia Airports Holdings Berhad Grubu (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik iş ortaklığının önemli bir parçası. Bu atamanın ve stratejik işbirliğinin, İSG'nin mevcut güçlü yönetiminin etkinliğini daha da artırması bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MAHB CEO Vekili Mohamed Rastam Shahrom, Soğukpınar'ın atamasının Malezya Havalimanları ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin başlangıcı niteliğinde olduğunu belirtti.

        Shahrom, "IC Holding'in havalimanı işletmeciliği konusundaki engin tecrübesi ile hizmette mükemmellik ve sürdürülebilir başarıyı elde etme hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağız. Bu iş birlikteliğinin ileriye dönük her iki taraf için de değer yaratmasını ve bizleri ortak hedeflerimize daha da yakınlaştırmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

        IC Holding CEO'su Murad Bayar da Malaysia Airports ile hayata geçirdikleri bu işbirliği anlaşmasının, Asya bölgesindeki yeni yatırımları açısından önemli fırsatlar sunduğuna ve IC Holding’in bu coğrafyadaki varlığını ve etkinliğini artırma potansiyeli taşıdığına dikkati çekti.

        Bayar, "IC Holding, havalimanı işletmeciliği konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, havalimanı inşaatı ve yönetiminde küresel çapta saygın bir şirket konumunda. IC Holding’in farklı şirketlerinde uzun yıllara dayanan yönetim deneyimiyle Serhat Soğukpınar'ın, yeni dönemde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yönetimine atanması da iki grup arasında bilgi birikim paylaşımı ve potansiyel iş birliği geliştirme konusunda stratejik bir adım özelliği taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

        SOĞUKPINAR, BİRÇOK HAVALİMANI PROJESİNDE AKTİF ROL OYNADI

        Ankara Esenboğa Havalimanı ve Antalya havalimanlarında 20 yılı aşkın süre farklı kademelerde görevler yaparak liderlik deneyimi kazanan Soğukpınar, 2015'ten 2019'a kadar Antalya Havalimanı'nda CEO olarak görev yaparak havacılık sektöründeki tecrübesini daha da artırdı.

        IC Holding'deki görevi süresince çok sayıda önemli projede yer alan Soğukpınar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminali, Antalya Havalimanı ikinci pist ve dış hatlar terminali ile Ordu-Giresun Havalimanı inşaatlarına da katkıda bulundu.

        Soğukpınar, halen aralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletmesi, Kuzey Ege Otoyolu İşletmesi, İstanbul Lojistik Park Yatırım ve İşletmesi gibi kritik altyapı şirketlerinin yönetimini yapan IC Holding Ulaştırma ve Altyapı Grup Başkanlığı görevini yürütüyor.

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