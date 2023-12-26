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        Haberler Gündem Güncel Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi - Güncel haberler

        Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, suç örgütlerinden ele geçirilen araçların mahkeme kararıyla İstanbul Emniyeti'ne verildiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:59
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        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz:

        "Türkiye´nin Huzuru... İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun."

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