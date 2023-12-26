Hasta yakını hemşireyi darp etti; saldırı anı kamerada Sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet olayı daha meydana geldi. Tekirdağ'da meydana gelen saldırıda bir kişi, hastaneye getirdiği babasıyla ilgilenilmediğini iddia ederek hemşireyi darp etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:21 facebook

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