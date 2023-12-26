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        Haberler Dünya Netanyahu'dan Mossad Başkanı Barnea'ya engel

        Netanyahu'dan Mossad Başkanı Barnea'ya engel

        Gazze Şeridi'ndeki esirler konusunda siyaset ve güvenlik kurumlarında en üst düzeyde gerginliklerin yaşandığı İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mossad Başkanı David Barnea'nın güvenlik toplantılarına katılmasını engellediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:31
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        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
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        İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Mossad Başkanı Barnea'nın Gazze'deki çatışmalarla ilgili güvenlik toplantılarına katılmasını en az iki kez engelledi.

        Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, Mossad Başkanı Barnea ile Gazze'deki İsrailli esirler meselesini görüşmesini de engellediği ifade edildi.

        Görsel: Anadolu Ajansı
        Görsel: Anadolu Ajansı

        İsrail basını daha önce de Barnea'nın yeni bir esir takası anlaşmasını müzakere etmek için Katar'a yapacağı ziyaretin Netanyahu tarafından engellendiğini bildirmişti.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve özellikle esirlerle ilgili konularda siyaset ve güvenlik kurumlarında en üst düzeyde gerginliklerin yaşandığına dair haberler ülke medyasında sıkça yer alıyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Netanyahu
        #Mossad
        #dünya
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