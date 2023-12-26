BM yetkilisi Gazze'de El Aksa Hastanesi'ni ziyaret etti: 'İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var'

BM yetkilisi Gazze'de El Aksa Hastanesi'ni ziyaret etti: 'İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var'

BM yetkilisi Gazze'de El Aksa Hastanesi'ni ziyaret etti: 'İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var' BBC'ye konuşan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) Gemma Connell, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında herhangi bir azalma olmadığını söyledi.

Getty Images

BBC'ye konuşan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Gemma Connell, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında azalma olmadığını söyledi.

Yaralıların tedavisinin güçlükle sürdüğü El Aksa Hastanesi'ni ziyaret ettikten sonra konuşan Connell, gördüklerini "tam anlamıyla bir kıyım" diye nitelendirdi.

Connell, hastanede ağır yaralı birçok kişinin "önlerinde ameliyat için bekleyen çok fazla insan olduğu için" tedavi edilemediğini belirtti.

BM yetkilisi, Gazze'nin merkezindeki Magazi Mülteci Kampı'na Pazra günü düzenlenen saldırıya da atıfta bulunarak, "Gördüklerimin bazıları saldırıda vurulanlardı" dedi.

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2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolünde olan Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırısında en az 78 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Gazze'de güvenli bir yer olmadığını vurgulayan Connell ayrıca El Aksa Hastanesi'ni ziyareti sırasında hastanenin etrafındaki bölgeye yeni hava saldırıları düzenlendiğini ve bu saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu söyledi.

Connell, "Korkunç bir kafa travması geçiren 9 yaşında bir çocuğun trajik şekilde yaşamını yitirdiğini gördüm" dedi.

BM'nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA'nın direktörü Tom White da BBC'ye yaptığı açıklamada halen Gazze'nin merkezinde İsrail ordusundan tahliye emri alan tahminen 150 bin kişinin bulunduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazartesi günü Hamas'a karşı mücadelenin şiddetini artırma sözü vermişti.

Gazze'yi ziyaret eden Netanyahu, İsrail'in askeri operasyonunun yakın zamanda bitmeyeceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise daha önce İsrail'e, Gazze'ye yönelik saldırıların yoğunluğunu azaltma çağrısı yapmıştı.

İsrail ve Arap medyası, Mısır'ın taraflar arasında ateşkes için yeni bir plan önerdiğini bildirdi.

Haberlere göre plan, yeni bir rehine-esir takasını ve İsrail'in saldırılarına ara vermesini öngörüyor.

Katar'ın daha önce müzakere ettiği geçici ateşkes anlaşmasıyla, İsrail cezaevlerindeki bazi Filistinliler karşılığında, Gazze'de tutulan onlarca İsrailli rehine serbest bırakılmıştı.