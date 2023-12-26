Beşiktaş'ta yeni hocada sona doğru: Genesio ve Sergen Yalçın... Beşiktaş'ta yeni hoca arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşen siyah-beyazlılarda Bruno Genesio öne çıkan isim konumunda... Fransız hoca ile 1.5 yılın yanı sıra opsiyon konusunda da büyük ölçüde anlaşıldı. Siyah-beyazlılarda yerli hoca için tek aday olan Sergen Yalçın sesleri ise Feyyaz Uçar'ın açıklamasının ardından daha da yükseldi

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