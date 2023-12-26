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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz'dan haber var! Tunahan Yılmaz'ın son durumu nedir?

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!

        Ankara'da, sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın seri ameliyatları, tedavisinin sürdüğü Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda yapılacak. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Tunahan'a daha sonra ise fonksiyon geri kazanımı için rehabilitasyona programı uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:41
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        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
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        Başkent'te, 7 Aralık Perşembe Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıkan ve okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan küçük Tunahan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

        ESTETİK CERRAHİDE TERAVİSİ SÜRÜYOR

        AA'da yer alan habere göre hayati riski atlatan, HÜ İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yoğun bakımdaki süreci tamamlanan ve solunum cihazından ayrılan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavisine devam ediliyor.

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        SERİ AMELİYATLARA ALINACAK

        Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Tunahan seri ameliyatlara alınacak.

        REHABİLİTASYON UYGULANACAK

        Çocuğa bu sürecin ardından da fonksiyon geri kazanımı için rehabilitasyona programı uygulanacak.

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        #tunahan
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