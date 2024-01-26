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        Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

        VAN'da kardan kapanan 201 yerleşim yeri yolundan 175'i, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:50
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        Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor
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        VAN'da kardan kapanan 201 yerleşim yeri yolundan 175'i, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Dün 201 yerleşim yeri yolunun kapalı olduğu Van'da, 390 araç ve 618 personel ile yürütülen çalışmalar sonucu 175 yerleşim yeri yolu tekrar ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 5 mahalle, 21 mezra yolu olmak üzere 26 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan Van Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini ve yağışın yarın akşama kadar etkili olacağını duyurdu. Valilik açıklamasında, buzlanma, don ve çığ olaylarına karşı uyarıda da bulunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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