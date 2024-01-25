Van'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
Van'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.
Van'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 19-25 Ocak'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 1 kilo 542 gram sentetik uyuşturucu, 319 gram esrar, 3,47 gram eroin, 1,8 gram kokain ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 16'sı hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
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